Nach Club-Spiel: FCN-Fan beinahe vor Zug gestoßen

Zeitgleich attackierten Unbekannte einen Kleinbus mit Hertha-Fans - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Um ein Haar wäre ein 32-jähriger FCN-Fan am Haltepunkt Frankenstadion vor eine einfahrende S-Bahn gestoßen worden. Jetzt sitzt ein 38-Jähriger wegen des Verdachts der versuchten Tötung in U-Haft. Zur selben Zeit ist in Langwasser ein Bus mit Hertha-Fans angegriffen worden.

Der 32-jährige FCN-Fan wurde Richtung Gleise gestoßen - konnte sich aber gerade noch retten. © Daniel Karmann



Der Club hatte wieder verloren, der Frust unter den Fans war riesengroß. Ob das beim Streit zwischen zwei Anhängern eine Rolle gespielt hat, ist offen. Nach Polizeiangaben kam es jedenfalls nach dem Bundesligaspiel zwischen den beiden auf dem Bahnsteg zum Zank. Als sich ein Zug näherte und die S-Bahn in den Bahnhof einfuhr, soll der 38-Jährige dem 32-Jährigen einen Stoß in Richtung der Gleise verpasst haben. Der Jüngere konnte sich gerade noch retten und verhindern, dass er vor den einfahrenden Zug stürzte.

Die Polizei hat den 38-Jährigen noch am Tatort festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Unbekannte attackieren Kleinbus

Etwa zur selben Zeit ist ein Kleinbus mit Hertha-Fans, die auf der Heimreise waren, zur Zielscheibe von bislang Unbekannten geworden. Als das Fahrzeug gegen 18 Uhr an der Kreuzung Gleiwitzer Straße/Breslauer Straße vor einer roten Ampel anhielt, näherten sich mehrere maskierte Personen. Die Unbekannten attackierten die Berliner Anhänger unvermittelt, unter ihnen war auch ein 18-Jähriger, und droschen auf den Kleinbus ein. Sie zerschlugen dabei eine Seitenscheibe und öffneten die Heckklappe des Fahrzeugs.

Die Vermummten klauten einen Rucksack und eine Jacke aus dem Kofferraum des Busses. Dann machten sich die räuberischen Angreifer aus dem Staub. Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens am Bus auf rund 10.000 Euro. Die Kripo Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer des Kriminaldauerdienstes (0911) 2112-3333 zu melden.

