Mit Türkei-Flaggen und lauten Hupkonzerten haben Erdogan-Anhänger am Sonntagabend in Nürnberg die Wiederwahl des türkischen Präsidenten gefeiert. Autokorsos zogen durch den gesamten Innenstadtbereich, am Plärrer versammelten sich zeitweise bis zu 250 Feiernde. © NEWS5 / Bauer