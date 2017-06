Nach Feuer am Hauptbahnhof: Erste Spur zur Brandursache

NÜRNBERG - Am vergangenen Freitagabend hielt ein Brand in der Osthalle des Nürnberger Hauptbahnhofs die Feuerwehr in Atem. Mittlerweile gibt es erste Hinweise zur Brandursache.

Die Feuwehr war am Freitagabend mit einem Großaufgebot an der Osthalle im Einsatz. Foto: ToMa



Der Schwelbrand brach gegen 20.45 Uhr hinter einer Tür zu einem seit mehreren Jahren ungenutzten Treppenhaus aus. Diese befindet sich unmittelbar neben dem Haupteingang der Osthalle. Nachdem die Feuerwehr den genauen Brandort ausfindig gemacht hatte, konnten die Einsatzkräfte die Flammen rasch löschen.

Bislang gehen die Ermittler nicht von einer vorsätzlichen Brandstiftung oder einem technischen Defekt als Ursache aus. Wahrscheinlicher ist, dass der Wind eine weggeworfene Zigarettenkippe unter der seit langer Zeit verschlossenen Tür hindurchwehte und sich so dahinter angesammelter Unrat entzündete. Durch den Brand entstand kein wesentlicher Sachschaden.

