Nach Feuer in Lagerhalle: Ursache wohl technischer Defekt

Großflächiger Brand im Nürnberger Norden scheint aufgeklärt - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Nachdem vergangene Woche eine Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs im Nürnberger Nordwesten ausbrannte, scheint die Brandursache nun geklärt: Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Am vergangenen Donnerstagnachmittag geriet eine Lagerhalle in Brand, in der landwirtschaftliche Geräte und Düngemittel gelagert waren. Der dichte Qualm stieg in Höfles auf und zog über den Nürnberger Westen weg. Etwa 200 Quadratmeter Fläche standen in Flammen.

Die Brandfahnder der Kriminalpolizei können aufgrund des immensen Schadens keine detaillierte Aussage zur Brandursache machen, ein technischer Defekt scheint aber sehr wahrscheinlich. Hinweise auf andere Brandursachen sowie Brandstiftung haben sich im Zuge der Ermittlungen nicht ergeben.

Bilderstrecke zum Thema Schwarzer Rauch: Großeinsatz wegen Brand im Nürnberger Nordwesten Großeinsatz für die Feuerwehr im Nürnberger Nordwesten: Dort ist im Stadtteil Höfles am Donnerstagnachmittag eine Lagerhalle in Brand geraten. Nach Auskunft eines Polizeisprechers wurde niemand verletzt.



ama

Mail an die Redaktion