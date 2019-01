Nach Helikoptereinsatz in Nürnberg: Vermisste ist wieder da

Seniorin konnte in der Nähe des Wöhrder Sees angetroffen werden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nachdem eine Frau am Sonntagabend aus einem Altersheim verschwunden war, fahndete die Polizei per Hubschrauber im Nürnberger Stadtgebiet nach der Vermissten. Inzwischen ist klar: Die Frau konnte noch am selben Abend wohlbehalten am Wöhrder See aufgefunden werden.

Immer wieder kreiste ein Helikopter am Sonntagabend ab etwa 20.45 Uhr über der Marienvorstadt. Zahlreiche Bewohner aus Nürnberg wurden durch die lauten Rotorgeräusche aufgeschreckt und fragten sich, um welche Art Einsatz es sich dabei handelte.

Wie eine Nachfrage bei der Polizei ergab, war eine Seniorin am Abend aus einem Altersheim verschwunden. Die Polizei startete sofort eine Fahndung per Hubschrauber, um nach der Vermissten zu suchen. Noch am selben Abend konnten die Einsatzkräfte die Seniorin am Johann-Soergel-Weg direkt am Wöhrder See auffinden und zurück in ihr Heim bringen. Wie lange die Frau verschwunden war, ist derzeit noch unklar.

Der Artikel wurde am Montag um 9.29 Uhr aktualisiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm