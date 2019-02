Nach Ice-Tigers-Spiel: Rocker verletzen sieben Polizisten

Beamte angegriffen: Massive Schläge gegen den Kopf, Fingerstiche in die Augen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach einem Spiel der Nürnberger Ice-Tigers gegen die Straubing Tigers eskalierte am Sonntag eine Personenkontrolle außerhalb der Arena völlig: Vier Mitglieder einer Straubinger Rockergruppe schlugen und traten massiv auf Polizisten ein, dabei wurden sieben Beamte verletzt.

Mitglieder der Rockergruppe "Gremium MC" Straubing haben nach dem Eishockeyspiel Nürnberg Ice-Tigers gegen Straubing Tigers Polizeibeamte angegriffen und verletzt. Viele Rocker sind in der Regel öffentlich kaum noch zu erkennen, für die Gruppen, darunter Hells Angels, Bandidos und Gremium, gilt seit 2017 bundesweit ein Kutten-Verbot. Hintergrund ist eine Verschärfung des Vereinsgesetzes. Dennoch waren die Gremium-Mitglieder in Nürnberg zu erkennen, sie trugen an ihrer Kleidung entsprechende Zeichen.

Nach Angaben der Polizei demolierte einer von ihnen während des Spiels ein Schild im Gästeblock. Nach dem Endes des Matches, gegen 16.30 Uhr, fingen Einsatzkräfte der Polizei den 40-Jährigen außerhalb der Arena ab, um seine Personalien festzustellen. Im selben Moment aber griffen ein 25-Jähriger und zwei weitere Gremium-Mitglieder (24 und 35) die Beamten unerwartet an. Die Männer prügelten und traten auf die Polizisten ein.

Den Einsatzkräften gelang es schließlich, die Vier zu überwältigen und festzunehmen. Die bittere Folge: Sieben Polizisten wurden verletzt. Ein Beamter musste zu viele Faustschläge einstecken, ein Angreifer stach ihm mit den Fingern sogar in die Augen. Der Polizist musste in einer Klinik behandelt werden und ist bis auf weiteres dienstunfähig. Gegen die Rocker wurden jetzt mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

