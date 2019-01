Nach Kellerbrand in Nürnberg: Sieben Personen verletzt

NÜRNBERG - Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften musste in der Silvesternacht in die Nürnberger Brehmstraße ausrücken: Sechs Kellerabteile eines Wohnhauses standen in Flammen. Etliche Bewohner meldeten, sie wären eingeschlossen. Insgesamt sieben Personen, darunter auch Kinder, wurden verletzt.

Ein Kellerbrand in der Brehmstraße hielt in der Silvesternacht die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf Trab. Insgesamt sieben Personen wurden verletzt. © News5



Gegen 0.15 Uhr hatten Zeugen die Feuerwehr alarmiert, weil in dem Keller eines Wohnkomplexes in der Brehmstraße ein Feuer ausgebrochen war. Der Brand erstreckte sich bereits auf sechs Kellerabteile, als die Helfer vor Ort eintrafen. Auch der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort. Mit mehreren Stoßtrupps gingen die Einsatzkräfte gegen die Flammen vor. Einige Bewohner meldeten sich über Notruf bei der Leitstelle und gaben an, im Gebäude eingeschlossen zu sein. Daher hatte die Feuerwehr den Treppenraum und zusätzlich die Wohnungen kontrolliert.

Mehrere Personen mussten durch Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr evakuiert werden. Insgesamt sieben Bewohner, darunter auch Kinder, wurden von dem Rettungsdienst vor Ort behandelt. Die Belüftung des Kellers gestaltete sich laut Angaben der Feuerwehr sehr schwierig, sodass sich der Einsatz bis in die frühen Morgenstunden hinzog. Ein Säugling wurde zur weiteren Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren.

