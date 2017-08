Nach Lkw-Unfall: Linie 4 fährt im Norden bis Freitag nicht

Schaden ist größer als gedacht - VAG muss Mast komplett austauschen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Kleiner Unfall, große Wirkung: Pendler aus dem Nürnberger Norden sind voraussichtlich bis zum 1. September vom Straßenbahnnetz abgeschnitten. Laut VAG muss der komplette Mast, den ein Lkw gerammt hat, ausgetauscht werden. Das dauert.

Der Mast, gegen den ein Lkw gefahren ist, muss komplett ersetzt werden. Foto: ToMa



Weil er nicht aufgepasst hatte, steuerte ein Lkw-Fahrer am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr in der Erlanger Straße seinen Sattelzug gegen einen Oberleitungsmasten der VAG. Seitdem ist der Nürnberger Norden vom Straßenbahnnetz abgeschnitten. Die Bahnen der Linie 4 enden vorzeitig am Tiergärtnertor, Ersatzbusse verkehren bis Am Wegfeld. Und so wie es aussieht, wird sich an diesem Zustand auch in diesem Monat nichts mehr ändern.

Wie die VAG am Montag mitteilte, ist der Schaden größer als zunächst gedacht. Der Lkw demolierte den Masten an der Kreuzung zur Bamberger Straße derart stark, dass dieser ersetzt werden muss. "Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte, gegebenenfalls sogar bis Ende dieser Woche andauern", teilte die VAG mit. Die Linie 4 fährt daher weiterhin nur zwischen Gibitzenhof und Tiergärtnertor.

"Wir haben für Sie zwischen Plärrer und Am Wegfeld einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Busse bedienen entweder die Straßenbahnhaltestellen, oder die NightLiner-Haltestellen am Fahrbahnrand", so die VAG. "Als schnelle Alternative steht Ihnen zwischen Plärrer und Friedrich-Ebert-Platz auch die Linie U3 zur Verfügung."

Alleine der Materialschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Kosten, die durch den längeren Ausfall und die Arbeiten entstehen, sind da aber noch nicht einberechnet.