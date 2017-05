Nach Manchester: Schärfere Sicherheitsmaßnahmen bei RiP

NÜRNBERG - Der Anschlag in Manchester und seine Folgen: Für das Festival "Rock im Park" gelten angesichts der Attentate in jüngster Zeit erhebliche zusätzliche Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen.

Die Festivalbesucher müssen sich dieses Jahr auf längere Wartezeiten bei den Einlasskontrollen einstellen - und auf einen halben Liter weniger zu Trinken im Gepäck. © Günter Distler



Verstärkte Einlasskontrollen, ein Rucksackverbot im Festivalbereich: Veranstalter, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und das Ordnungs- sowie Bürgermeisteramt der Stadt Nürnberg hatten sich im Vorfeld schon auf strengere Vorgaben beim Festival "Rock im Park" verständigt. Und es wird wird wohl noch weitere strengere Vorgaben geben.

So erklärte der Veranstalter Marek Lieberberg, der "Rock im Park" zusammen mit dem Würzburger Unternehmen Argo Konzerte durchführt: "Der entsetzliche und feige Anschlag von Manchester stellt einen Angriff auf unser aller Freiheit, Kultur und Lebensform dar. Ein schrecklicher Tag für die Demokratie und unsere Musik, die stets ein Vorreiter für eine gerechte und friedliche Gesellschaft dar." Die Sicherheit der Besucher, Künstler und des Personals habe bei seinen Konzerten "schon immer absolute Priorität", so Lieberberg weiter. "Wir bitten um Verständnis, wenn wir unsere bereits bestehenden Maßnahmen zum Schutz unserer Veranstaltungen angesichts der latenten Bedrohung in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und der Polizei weiter anpassen."

So müssen "RIP"-Gäste beim Einlass mit deutlich längeren Wartezeiten durch verstärkte Kontrollen rechnen. Neu ist auch, dass Rucksäcke nicht mehr im Eventbereich zugelassen sind - Besucher mit Bauchtaschen dürfen dagegen passieren. Wer ohne Tasche ins Konzert will, der darf über eine "Fast Lane" hinein - und muss nicht so lange warten wie die anderen. Dario Lob von Argo Konzerte erläutert: "Wir wollen Anreize schaffen, damit die Besucher möglichst ohne Taschen kommen." Zudem dürfen die Gäste ab sofort nur noch Tetra-Paks mit maximal einem halben Liter Inhalt in den Festivalbereich mitbringen - auch diese Maßnahme begründet der Veranstalter mit Sicherheitsvorgaben.

