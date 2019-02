Nach Messer-Attacke in Nürnberg: 25-Jähriger festgenommen

NÜRNBERG - Am Sonntagmorgen ist eine junge Frau auf offener Straße im Nürnberger Stadtteil Bärenschanze Opfer einer Messerattacke geworden. Der Täter konnte flüchten und versetzte Anwohner in Angst. Am Nachmittag nahm die Polizei dann einen 25-jährigen Iraker fest, er gilt als dringend tatverdächtig.

Die Polizei startete noch am Sonntagmorgen im Stadtteil Bärenschanze und Umgebung eine Großfahndung nach dem Verdächtigen. Foto: NEWS5 / Schmelzer



Erneut gab es einen Messerangriff auf eine Frau in Nürnberg: Eine 21-Jährige wurde am Sonntag gegen fünf Uhr von einem Mann in der Fürther Straße mit einem Messer attackiert und verletzt. Der Angreifer flüchtete in Richtung Gostenhof. Bereits kurz nach der Tat startete die Polizei eine Großfahndung, die sich auch in die umliegenden Stadtteile erstreckte. Auch Spürhunde waren im Einsatz.

In den frühen Nachmittagsstunden nahm die Polizei einen 25-jährigen Iraker fest. Der Mann gilt als dringend tatverdächtig. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte gegen den Festgenommenen Haftantrag wegen versuchten Mordes.

Zum Tatzeitpunkt war die junge Frau mit einer 18 Jahre alten Bekannten gerade auf dem Heimweg von einer Disko gewesen. In der Nähe des Amtsgerichts stach der Täter der jungen Frau in den Oberkörper. Anschließend kam es dann zu einer Rangelei zwischen ihm und der jüngeren Freundin des Opfers, wobei der Mann einen grauen Sportschuh verloren hatte. Ob es nun tatsächlich der verlorene Schuh war, der die Ermittler zu dem Tatverdächtigen führte, ließ die Polizei offen.

Nach bisherigem Kenntnisstand vermutet die Polizei, dass der Unbekannte sein Opfer völlig willkürlich ausgewählt hat. Wie es der Frau geht, ist laut Polizei momentan noch unklar. "Sie befindet sich gerade in medizinischer Behandlung", äußerte sich ein Sprecher der Polizei Mittelfranken am Morgen. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht.

Nähere Einzelheiten will das Polizeipräsidium Mittelfranken erst am Montag auf der entsprechenden Pressekonferenz bekanntgeben.

Erst Mitte Dezember hatte ein Messerstecher Nürnberg in Atem gehalten: Der Mann hatte drei Frauen im Stadtteil St. Johannis niedergestochen und schwer verletzt. Der 38 Jahre alte Täter konnte von der Polizei wenig später festgenommen werden, mittlerweile hat er die Taten gestanden.

