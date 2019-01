Nach Messerattacken: Polizei wieder in St. Johannis unterwegs

NÜRNBERG - Es ist vier Wochen her, dass im Nürnberger Stadtteil St. Johannis ein Täter drei Frauen auf offener Straße attackierte und zum Teil lebensgefährlich verletzte. Am Donnerstag führte die Polizei erneut rund um die Tatorte Anwohnerbefragungen durch.

Der 38-jährige mutmaßliche Täter sitzt weiterhin in U-Haft und macht laut Staatsanwältin Antje Gabriels-Gorsolke bislang keine Angaben zu den Attacken vom 14. Dezember. Sie bestätigt, dass Polizeibeamte am Donnerstag Bewohner der Häuser in der Nähe der drei Tatorte befragt haben.

Messerstecher von St. Johannis hatte ein Drogenproblem

Die Attacken fanden ebenfalls an einem Donnerstagabend statt. "Beamte haben Anwohner auch zu ihren Routinen und Gewohnheiten befragt", sagt die Staatsanwältin.Es könne ja sein, dass jemand immer Donnerstagabends zum Sport oder zur Kartlrunde geht und auf dem Weg dorthin am 14. Dezember den mutmaßlichen Messerstecher gesehen hat. Die Befragungen hätten schwerpunktmäßig zu der Uhrzeit der ersten Attacke stattgefunden.

So fasste die Polizei den mutmaßlichen Messerstecher

Laut Polizei-Pressestelle ging es bei den Befragungen auch darum, ob der Verdächtige bereits in der Vergangenheit in St.Johannis gesehen wurde. "Wir suchen Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können", erklärt Gabriels-Gorsolke. Seit der Messerattacken hätten bereits Anwohnerbefragungen stattgefunden, es sei auch nicht auszuschließen, dass weitere folgen. "Wir reagieren immer auf Erkenntnisse aus dem Ermittlungsverfahren, das ist ein dynamischer Prozess."

Die Karte zeigt, wo sich die Attacken am 14. Dezember ereigneten. Falls Ihnen die Karte nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

