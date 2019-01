Nach Protesten im Archivpark: "Bäume halten sich wacker"

Anwohner setzten sich vor zehn Jahren für Erhalt des pilzgeschwächten Bestands ein - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Vor zehn Jahren hagelte es Bürgerproteste gegen einen geplanten Kahlschlag im Colleggarten am Friedrich-Ebert-Platz. Anwohner machten sich für den Erhalt des pilzgeschwächten Baumbestandes stark. Und so wurde neu gedacht und geplant. Wie ist der Stand heute? Ein Rück- und Ausblick.

Ein Blick in den Colleggarten Richtung Friedrich-Ebert-Platz: Die drei großen Bäume im Vordergrund sollten ursprünglich aufgrund ihres Pilzbefalls vor zehn Jahren gefällt werden. Sie wurden stark zurückgeschnitten und „haben uns positiv überrascht“, so Sör. © Stadt Nürnberg/Sör



Ein Blick in den Colleggarten Richtung Friedrich-Ebert-Platz: Die drei großen Bäume im Vordergrund sollten ursprünglich aufgrund ihres Pilzbefalls vor zehn Jahren gefällt werden. Sie wurden stark zurückgeschnitten und „haben uns positiv überrascht“, so Sör. Foto: Stadt Nürnberg/Sör



Sie sind wieder da. Je nach Wetterlage, bei Schnee pausieren die Arbeiten, sind bis Ende Januar wieder Mitarbeiter des Servicebetriebs Öffentlicher Raum (Sör) im Colleggarten am Werk. Besorgte Anwohner beobachten das mit Argwohn, einige wandten sich an den Stadtanzeiger. So schreibt eine Leserin: "Bis auf ein paar vereinzelte Bäume wurde im Wäldchen alles entfernt. Jeder Strauch, jeder Busch und auch viele junge Bäume. Wir wohnen nun schon einige Zeit hier und müssen erleben, dass Sör jedes Jahr wieder etwas mehr wegmacht."

Laub kehren, Sträucher nachschneiden und Sämlinge entfernen: Es handele sich um "Routinearbeiten, die wir jedes Jahr durchführen", winkt Sör-Sprecher André Winkel ab. Er ist sich der Bedeutung der Grünanlage durchaus bewusst. "Unsere Leute vor Ort werden häufig angesprochen", berichtet er. "Die Bürger sind sensibilisiert und fragen nach."

Bei den aktuellen Arbeiten handele es sich um reine Bestandspflege. Es gehe vor allem darum, Ahorn-Sämlinge, die im letzten Jahr gekeimt haben, zu entfernen, um die bestehenden jungen Bäume zu schützen. Winkel betont: "Die vom Pilz befallenen Bäume lassen wir stehen." Zudem wurden im Wäldchen 20 Büsche gepflanzt, "an Stellen, wo sich Trampelpfade entwickelt haben", informiert Winkel. "Wir wollen dem Einhalt gebieten, um den Biotopcharakter zu erhalten." Auch sollen die Strauchweiden am Rand des Spielplatzes noch zurückgeschnitten werden, damit der Bereich einsehbar bleibt. Nicht zuletzt auf Wunsch von Eltern; dort waren Spritzbestecke gefunden worden.

Der Aufschrei war groß

Ein Blick zurück: Die Umgestaltung des Colleggartens, der im Volksmund auch Archivpark heißt, hatte im Jahr 2009 im Zuge des U-Bahnbaus am Friedrich-Ebert-Platz für allerhand Wirbel gesorgt. Bereits im Vorfeld, in den Jahren 2005 und 2008, wurden insgesamt 65 Bäume gefällt - primär wegen des Pilzbefalls. Der Unmut war riesig.

Die Sör-Mitarbeiter führen derzeit Routinearbeiten im Wäldchen durch. © Stadt Nürnberg/Sör



Die Sör-Mitarbeiter führen derzeit Routinearbeiten im Wäldchen durch. Foto: Stadt Nürnberg/Sör



Dann hieß es 2009: Weitere Bäume sollten gefällt werden – über 20 an der Zahl –, das komplette Wäldchen im Südosten der Parkanlage, nicht zuletzt aus gestalterischen Gründen. Der Aufschrei war groß. Als Reaktion auf die massiven Bürgerproteste entwickelte die Stadt in Abstimmung mit den Anwohnern und dem Bund Naturschutz ein neues Gesamtkonzept. Im Mittelpunkt stand jenes Wäldchen, sein wilder Biotopcharakter wurde erhalten. Kern des Plans: Die alten Bäume bleiben so lange wie möglich stehen, Totholz bleibt liegen, junge Bäume wachsen nach. Winkel: "Wir versuchen hier, mit natürlicher Verjüngung zu arbeiten."

Die Generalsanierung der Parkanlage in vier Bauabschnitten, die offiziellen Arbeiteten starteten im Jahr 2011, hat rund 995.000 Euro gekostet. Mit der Eröffnung des Spielplatzes im Sommer 2016 endete die Maßnahme.

Pilze sind noch immer da

Die Pilze Hallimasch und Phytophthora, die verschiedene Baumarten in der Parkanlage befallen haben, sind immer noch da. Insgesamt steht von den damals über 20 betroffenen Bäumen heute noch mehr als die Hälfte. Winkel dazu: "Die Bäume halten sich wacker und haben sich nach dem Rückschnitt positiv entwickelt." Seine Prognose? "Wir sind vorsichtig optimistisch."

Dort wird auch Totholz liegen gelassen – zur Freude von Insekten und Vögeln. © Stadt Nürnberg/Sör



Dort wird auch Totholz liegen gelassen – zur Freude von Insekten und Vögeln. Foto: Stadt Nürnberg/Sör



Ein Wackelkandidat ist eine Sommerlinde im Wäldchen, die viele "Mangelzeichen" aufweist, so Winkel, und viele Spechthöhlen. "Wir gehen davon aus, dass auch Fledermäuse den Baum als Winterquartier nutzen." Auch hier gilt: "Wir können den Baum vorerst halten." Es sei nicht geplant, die Linde in den nächsten Jahren zu fällen. Natürlich müsse man den nächsten Sommer und etwaige Trocken- und Hitzeschäden abwarten.

Sein Fazit: "Die Bäume haben uns positiv überrascht. Sie stehen länger, als wir es erwartet haben, aber sie sind alle nicht gesund." Winkel ergänzt: "Wir versuchen, so viel Grün wie möglich zu erhalten." Und so war der Fall Colleggarten wohl auch ein Impuls für die Stadt, intensiver über die Form der Bürgerbeteiligung nachzudenken.

CLAUDIA BEYER