Nach Regenfällen: Hafenbrücke in Nürnberg ist wieder frei

Experten von Sör geben grünes Licht, Autofahrer haben ab sofort freie Fahrt - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Starke Regenfälle haben am Montagabend dafür gesorgt, dass die Brücke über den Main-Donau-Kanal in beiden Richtungen für den Verkehr komplett gesperrt werden musste. Nachdem Brückenbauer vom Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) die Schäden überprüft haben, ist der Verkehr seit Dienstagnachmittag wieder in beiden Richtungen freigegeben.

Die Feuerwehr spülte auf der Hafenbrücke am Nürnberger Main-Donau-Kanal mit dem Schlauch einen der Ablaufkanäle frei. © ToMa



Nachdem am Montag sintflutartige Regenfälle dafür gesorgt hatten, dass die Frankenschnellweg-Brücke über den Main-Donau-Kanal gesperrt werden musste, war bei den Pendlern Geduld gefragt. Am Dienstag blieb die Brücke über den Main-Donau-Kanal zunächst teilweise für den Verkehr gesperrt. Inzwischen hab sich die Brückenbauer vom Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) einen Überblick über die Schäden verschafft.

"Die Untersuchungen haben ergeben, dass keine Hohlräume unterhalb der Fahrbahnen vorliegen", erklärt Sör-Sprecher André Winkel am Dienstagnachmittag. Die Böschung zwischen dem Brückenkopf und der Donaustraße werde derzeit noch weiter aufgegraben, um herauszufinden, woher das Wasser kommt. Dafür gibt es laut Winkel nach wie vor noch keine Erklärung.

Dass die Statik der Brücke nicht bedroht sei, hatte Winkel bereits am Vormittag mitgeteilt. Betroffen war demnach lediglich die Böschung, die vor dem Brückenfundament lagert, aber keine statische Funktion habe. Am Dienstag hatten die Ingenieure zunächst Sondierungsbohrungen quer über die Fahrbahn vorgenommen. So wollten sie überprüfen, ob sich unter der Fahrbahn am Brückenanfang Hohlräume gebildet haben, die ein Absenken zur Folge haben könnten. Am Nachmittag konnte Winkel nun Entwarnung geben. Nachdem der Verkehr in stadtauswärtige Fahrtrichtung bereits zur Mittagszeit wieder freigegeben worden ist, kann er nun auch wieder in die Stadt rollen. Während die Schifffahrt von den Arbeiten nicht beeinträchtigt ist, bleibt die Donau-Straße unter der Brücke auch weiterhin halbseitig gesperrt.

Der Artikel wurde um 14.58 Uhr aktualisiert.

