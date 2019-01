An der Nürnberger S-Bahnhaltestelle Frankenstadion kommt es an einem Wochenende Ende Januar zu einer Schlägerei, drei Personen fallen ins Gleisbett. Ein Jugendlicher kann sich retten, die anderen beiden werden von einem einfahrenden Zug überrollt und getötet. Die schreckliche Tragödie, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Nürnberg ereignete, beschäftigt die ganze Region. In Heroldsberg, dem Heimatort der getöteten Jugendlichen, trauern Bekannte und Angehörige. Dort haben zahlreiche Menschen Kerzen aufgestellt und gedenken mit Bildern der beiden getöteten 16-Jährigen. Eine Rekonstruktion der Ereignisse. © NEWS5 / Merzbach