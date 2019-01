An der Nürnberger S-Bahnhaltestelle Frankenstadion kam es in der Nacht zum Samstag zunächst zu einer Schlägerei. Dabei fielen drei Personen ins Gleisbett. Einer konnte sich noch retten, die anderen beiden wurden von einer Bahn überrollt und getötet. Zahlreiche Disco-Besucher, die die Bahn für den Heimweg nutzen wollten, mussten in der Kälte ausharren und wurden von der Polizei befragt. © ToMa