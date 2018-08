Nach SEK-Einsatz in Nürnberg: Verdächtiger ermittelt

Mann hatte mit Scherz einen Großeinsatz im Stadtteil St. Peter ausgelöst - vor 10 Minuten

NÜRNBERG - Mit einem makaberen Scherz hatte ein Mann in der Nacht auf Dienstag für Aufregung in Nürnberg gesorgt. Seiner Drohung, er habe einen Mord begangen und zudem Sprengstoff in einer Wohnung deponiert, folgte ein Großeinsatz mit rund 50 Einsatzkräften. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt.

Am Montagabend löste der Scherz eines Mannes einen Polizei-Großeinsatz im Nürnberger Stadtteil St. Peter aus. © ToMa



Bisher ist wenig bekannt über den Mann, der in der Nacht zum Dienstag mit einem Anruf einen Großeinsatz verschiedener Sicherheitskräfte im Stadtteil St. Peter auslöste. Laut Polizeisprecher soll er 24 Jahre alt sein, aus dem Nürnberger Land stammen und der Bekannte einer Frau sein, die in dem Haus wohnt, das von Einsatzkräften gestürmt worden war.

Polizeiangaben zufolge wurde der mutmaßliche Täter zunächst vorläufig festgenommen, um seine Aussage aufzunehmen. Anschließend wurde er wieder freigelassen. Gegen den Mann wird nun wegen Vortäuschens einer Straftat ermittelt.

Der Drohung des Mannes, er habe seine Freundin ermordet und zudem Sprengstoff in einer Wohnung deponiert, folgte am Montagabend ein Einsatz, bei dem Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) sowie des Unterstützungskommendos (USK) im Einsatz waren.

