Nach Sturz in Nürnberger Pool: Schaf bringt Lämmer zur Welt

Das Tier kam problemlos in das Becken, allerdings nicht mehr alleine raus - vor 34 Minuten

NÜRBERG - Nicht nur Menschen haben bei der anhaltenden Hitze das Bedürfnis, schnell mal ins Wasser zu springen. In Nürnberg rettete die Polizei ein trächtiges Schaf, das sich in einem Pool abkühlte. Kurz darauf brachte das Tier drei Lämmer zur Welt.

Die aktuelle Hitze macht nicht nur Menschen zu schaffen , ebenso quälen sich die Tiere - am schlimmsten trifft es wohl die mit dickem Fell. Wieso sollte sich dann nicht auch ein Schaf im Pool abkühlen dürfen?

Das dachte sich wohl auch die Schafsdame aus Nürnberg. Diese drang am Freitagmorgen in ein fremdes Grundstück ein und machte vor Ort von dem Swimming-Pool Gebrauch.

Die Entscheidung war wohl etwas impulsiv: Zwar kam das Schaf problemlos ins Wasser, tat sich aber schwer, alleine wieder rauszukommen. So rückte die mittelfränkische Polizei an und rettete das Tier aus dem Pool. Für die Rettungskräfte kam die Situation ganz recht - so konnten auch sie sich im Wasser abkühlen.

Obwohl die Situation schon skurril war, machten die Helfer eine weitere Entdeckung: Das Schaf war trächtig und stand kurz vor der Entbindung. Die Polizisten waren also nicht nur "Bademeister", sondern bewahrten das Schaf zusätzlich vor einer Wassergeburt. Das gerettete Tier brachte im Anschluss drei gesunde Lämmer zur Welt.

jsf