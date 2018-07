Nach tragischem Unfall: Neunjährige gestorben

Auto erfasste Mädchen auf der Fürther Straße frontal - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Montagnachmittag ist an der Fürther Straße in Nürnberg ein tragischer Unfall passiert. Jetzt ist eine Neunjährige an den Folgen gestorben.

Am Montagnachmittag ereignete sich in der Fürther Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Nun ist das Mädchen verstorben. © ToMa



Am Montagnachmittag ereignete sich in der Fürther Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Nun ist das Mädchen verstorben. Foto: ToMa



Das Mädchen erlag am Dienstag seinen schweren Verletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte die Neunjährige gegen 15.30 Uhr die Fürther Straße etwa auf Höhe des Justizpalastes. Ein 48-Jähriger, der mit seinem Mercedes in Richtung Innenstadt unterwegs war, erfasste das Kind frontal.

Das Kind erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde vom Notarzt und Rettungsdienst reanimiert und in ein Krankenhaus gefahren. Am Dienstag starb das Mädchen in einem Krankenhaus an den Folgen des Verkehrsunfalles.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.