Feuerwehreinsatz auf Gut Maiach am Hafen: Eine Scheune, die als Garage genutzt wurde, brannte in der Nacht auf Samstag komplett nieder. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Nach den Morden an zwei Prostituierten in Nürnberg hat die Polizei am Freitagvormittag die Fahndungsaufrufe an Frauen aus der Szene verteilt, um sie über die Ereignisse zu informieren und sie zu warnen.