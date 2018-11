Nach Überfall auf blinden Mann: 17-Jähriger stellt sich

34-Jähriger wurde in Nürnberg um fünf Euro beraubt und geschlagen - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Als er einen Passanten um einen Gefallen bitten wollte, ist ein Blinder am Sonntag rigoros ausgeraubt und geschlagen worden. Die Suche nach dem Täter gab kaum Hoffnung auf Erfolg, doch am Montag nahm der Fall doch noch eine Wende: Ein 17-Jähriger hat sich bei der Polizei gestellt.

Gegen 1.45 bat der 34-jährige Blinde am Sonntag in der Schlachthofstraße einen fremden Mann darum, ihm ein Taxi zu bestellen. Der Unbekannte entriss dem Blinden daraufhin sein Handy und forderte ihn auf, seinen Geldbeutel herauszugeben. Dann schlug er dem 34-Jährigen auch noch ins Gesicht und flüchtete schließlich mit einer unglaublichen Beute von fünf Euro in unbekannte Richtung. Die Kripo nahm die Ermittlungen auf. Da der Blinde jedoch keine weiteren Angaben zum Verhalten des Täters machen konnte, stellte sich die Suche nach dem Täter als sehr schwierig heraus. Auch Zeugen hatten sich bis dato keine gemeldet.

Am Montag ist dann ein junger Mann bei der Polizeiinspektion Mitte aufgetaucht und erklärte, er hätte den blinden Mann beraubt. Er gab an, er sei in der besagten Nacht stark betrunken gewesen und könne sich nicht mehr an alle Details erinnern. Er hätte jedoch fünf Euro in seinem Geldbeutel entdeckt, die vorher nicht dagewesen seien, so die Polizei. Bekannte aus seinem Umfeld, hätten dem 17-Jährigen dann geraten, sich bei der Polizei zu stellen. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Nun erwartet den jungen Mann eine Anzeige wegen Raubes.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm