Nach Überfall mit Scheinhinrichtung: Lange Haft für Täter

Räubertrio musste sich vor Gericht für Überfall auf 26-Jährige verantworten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sie hielt einer 26-Jährigen eine ungeladene Pistole an den Kopf und drückte ab: Für einen brutalen Überfall mit Scheinhinrichtung müssen eine 25-Jährige und zwei Mittäter im Alter von 30 und 24 Jahren für viele Jahre ins Gefängnis.

Bis heute bekomme sie Panik, wenn sie eine Türglocke höre, sagt die 26 Jahre alte Nina L. (Name geändert). Am 12. Oktober 2016 klingelte es an ihrer Wohnungstüre in der Schustergasse. "Ich wollte schauen, wer da ist, aber das Guckloch wurde zugehalten", berichtete die Nürnbergerin im Zeugenstand. Jemand habe "Polizei, Polizei" gerufen - und dann sei auch schon die Türe eingetreten worden.

Ein Trio stürmte ihre Wohnung in der Altstadt. Während die beiden Männer die Zimmer nach Stehlenswertem durchsuchten, verpasste die 25-jährige Angeklagte Nina L. eine heftige Abreibung: Sie schlug der Frau mit Fäusten und einer Pistole auf den Kopf. Auch eine Art Scheinhinrichtung mit einer ungeladenen Waffe musste die Geschädigte über sich ergehen lassen. Als die Räuber weg waren, rannte L., die stark aus der Nase blutete, aus dem Haus und rief um Hilfe. Passanten auf dem nahe gelegenen Augustinerhof-Parkplatz informierten die Polizei.

Die Räuber wurden schnell geschnappt – denn L. kannte die Rädelsführerin: Der Freund der Geschädigten war früher mit ihr liiert. Als die 25-Jährige im Gefängnis saß, holte er offenbar einen DVD-Player aus der Wohnung der Angeklagten. Er versäumte, das Gerät rechtzeitig zurückzubringen.

Angeklagte schon mehrmals hinter Gittern

Die Angeklagte, die schon häufiger wegen Gewalttätigkeiten auffiel und deshalb schon mehrmals hinter Gittern saß, bemerkte den fehlenden Gegenstand und ahnte, wo er zu finden sein könnte: In der Wohnung der neuen Flamme ihres Ex-Freundes.

Zwei Tage nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis stachelte die 25-jährige Frührentnerin zwei Bekannte auf: Gemeinsam betrank und berauschte man sich mit Schnaps und Drogen. Dann fuhr man zu Nina L. Während die 25-Jährige ihren Aggressionen freien Lauf ließ und die Frau brutal verdrosch, griffen ihre Kumpels beherzt zu: Bargeld, Designerhandtaschen, Schmuck, ein nagelneues Handy, einen Laptop und Drogen nahmen die beiden Männer mit. Auf einer Baustelle teilten sie die Beute anschließend mit der Rädelsführerin.

Entschuldigung beim Opfer

Alle drei Angeklagten legten vor der 16. Strafkammer Geständnisse ab und entschuldigten sich beim Opfer. Für ihre Kooperationsbereitschaft hatten Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidiger in Rechtsgesprächen hinter verschlossenen Türen einen Strafrahmen vereinbart.

Am Ende wurden alle drei wegen besonders schwerem Raub mit gefährlicher Körperverletzung und Amtsanmaßung verurteilt. Die Anführerin kassierte sechseinhalb Jahre Gefängnis, ihre Komplizen jeweils fünf Jahre und acht Monate sowie fünf Jahre und vier Monate.

Auf Empfehlung eines Sachverständigen ordnete das Gericht außerdem an, dass sie nach einigen Monaten hinter Gittern in eine Drogenentzugsklinik verlegt und dort behandelt werden.

