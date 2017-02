Nach Überfällen auf Brezn-Stände: Räuber stellt sich

NÜRNBERG - Die Überfälle auf Brezn-Stände in der Karolinen- und Königsstraße sind offenbar aufgeklärt: Die Polizei nahm einen tatverdächtigen Mann fest, nachdem dieser sich am Mittwoch gestellt hatte.

Wie nordbayern.de bereits am Dienstag berichtete, kam es in der Karolinenstraße und in der Königsstraße zu Überfällen auf Brezn-Stände. Der am Dienstag noch Unbekannte war mit den Kassen der Stände in die Nürnberger Innenstadt geflüchtet.

Die Polizei fahndete mit zahlreichen Streifenwagen und auf den sozialen Netzwerken Twitter und Facebook nach dem Täter.

Am Mittwochabend nun stellte sich ein Mann bei der Polizei und legte ein umfangreiches Geständnis ab. Der Räuber gehört dem Drogenmilieu in der Königstorpassage an. Er kam direkt in eine Zelle, musste später jedoch aufgrund seines gesundheitlichen Zustands ins Krankenhaus verlegt werden. Unabhängig davon hat der Mann nun ein Verfahren wegen Raubes am Hals.

