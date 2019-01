Nach Weihnachtsrummel: Das passiert mit unverkaufter Ware

NÜRNBERG - In Buchläden gibt es längst mehr als Bücher, in Drogeriemärkten mehr als Seife und Waschmittel. Vor allem in den großen Ketten hat sich das Sortiment vor Weihnachten enorm vervielfältigt. Aber auch kleine Läden springen auf den Trend auf. Doch was passiert eigentlich mit dem Rest vom Fest, mit all den Dekorations- und Bastelartikeln, Kalendern, Karten und Keksen, die vor den Feiertagen nicht verkauft wurden? Die Nürnberger Zeitung hat nachgefragt.

Im Café Beer bietet Chef Martin Rößler zu den Festen am Jahresende rund 20 Sorten Petit Fours an. Die mit Glücksbringer-Motiv sind fast ausverkauft. Bis Fasching kann man die kleinen Leckereien noch genießen. © Foto: Eduard Weigert



Die gute Nachricht zuerst: Die

meisten Geschäfte, die wir angefragt haben, versuchen so zu kalkulieren, dass möglichst wenig übrig bleibt, mit unverkaufter Ware tun sie Gutes. Vor Jahren war es noch etwas Besonderes, dass zwischen Büchern auch Weihnachtstassen, kleine Teelicht-Pyramiden, Stifte, Christbaumschmuck und vieles andere, was keine Seiten hat, verkauft wird. Heute ist es eine Selbstverständlichkeit.

Große Kaufhäuser hoffen, dass die übrig gebliebene Weihnachtsware nach einer Preisreduktion doch noch verkauft wird, während kleinere Händler Saisonware oft einlagern. © Foto: Roland Fengler



Diesen Trend haben vor allem große Buchhandelsketten wie Thalia mit angestoßen. Doch dort hat man auch ein Konzept entwickelt, was mit nicht verkaufter Ware passiert. Der Umgang mit Restbeständen wird individuell gehandhabt, erklärt Sarah Malke von Thalia: "Die wenigen Restmengen werden, sofern sie nicht eingelagert werden, vielfach verschenkt oder auf lokaler Ebene gespendet."

Zudem veranstalte das Thalia-Buchhaus in Nürnberg in der letzten Januarwoche einen Flohmarkt. Von Oster- bis Weihnachtsartikeln können Kunden dort vieles zum Schnäppchenpreis ergattern. Mit den dann noch übrigen Restmengen bedient das Buchhaus Anfragen zur Unterstützung von Sommerfesten oder Tombolas, die das ganze Jahr über von Schulen, Kindergärten oder Kitas eingehen.

Vor allem Ketten können es sich leisten, über Preisreduktionen Ware zu verkaufen, doch übrig bleibt meist trotzdem was. Bei dm, dem Platzhirsch der Drogeriekonzerne, entscheidet jeder Markt individuell, was damit passiert, so Lars Barthel, Gebietsverantwortlicher für die dm-Märkte in der Region Nürnberg: "Einen Großteil der Artikel spenden wir an soziale Einrichtungen. Die restlichen Artikel verschenken wir an unsere Kunden."

Nicht alle angefragten Läden haben uns geantwortet. Nanu-Nana, ein Dorado für Schnickschnack jeder Art, macht grundsätzlich keine Angaben, was mit unverkaufter Ware geschieht. Auch Drogeriemarkt Müller antwortet nicht.

In den Keller oder in den Schnäppchenmarkt

Offener zeigt sich Galeria Kaufhof. "Wir haben Weihnachtsartikel auf den halben Preis reduziert", sagt Walter Enders von der Geschäftsleitung. Er glaubt nicht, dass viel übrig bleibt. Außer Lebensmitteln werden nicht verkaufte Waren eingelagert und Ende 2019 wieder angeboten. Christbaumkugeln in Silber, Tischdecken und Dekoration werden wenig dabei sein – sie waren 2018 der Renner.

Raumausstatter Depot versucht ebenfalls über Preisreduktionen die Ware doch noch an den Mann oder die Frau zu bringen. "In der Regel bleibt da nichts übrig", sagt Sprecherin Eva Wagner. Sollte es doch der Fall sein, werden die Waren online angeboten oder landen in den Schnäppchen-Shops "Deals bei Depot", die über das Bundesgebiet verteilt sind.

Auch Touristen mögen Weihnachtsartikel. "Besonders Rauschgoldengel, aber auch die Playmobilfiguren Dürer, Luther und der Lebküchner gingen 2018 sehr gut", sagt Jasmin Raschka, Leiterin der Nürnberger Touristinfo. Magnete, Tischsets mit Christkindlesmarkt-Motiv, Postkarten und die neu aufgenommene Ausstechform mit Burgsilhouette waren ebenfalls beliebt.

Was übrig bleibt, wird nicht reduziert, sondern eingelagert fürs nächste Fest. So verfährt man auch bei der Buchhandlung "Korn & Berg", nur Jahreskalender werden Ende Januar preisgünstiger angeboten. "Meist bleibt von der Weihnachtsware nicht viel übrig", sagt Wenke Rehwinkel. Sogar Adventskalender seien – meist von Touristen – sogar noch gut gekauft worden, als der Advent schon begonnen hatte.

Der Stollen überraschte mit einer Punktlandung

Die Weihnachtsspezialitäten der Konditorei Neef lassen sich nicht bis zum nächsten Christfest in den Keller packen. Aber auch hier haben die Kunden fast alles gekauft. "Am 24. Dezember, um 10 Uhr, ging der letzte Stollen über die Theke", sagt Konditor Florian Neef. Er und sein Team produzieren das ganze Jahr Elisenlebkuchen. Die zusätzlichen Weihnachtsangebote seien fast verkauft, manch ein Kunde deckte sich für Monate ein. Von den Jahreswechsel-Glücksschweinchen werden die wenigen verbliebenen bis Ende der Woche noch ein Zuhause finden, ist Neef sicher. Manchmal fragten Kunden nach dem Fest, ob sie die Lebkuchen jetzt zum kleineren Preis bekommen könnten, erzählt der Konditor. "Aber das machen wir nicht, die Arbeit und die Zutaten sind die gleichen. Das gilt auch für Plätzchen. Da habe ich die letzten drei Tüten am 24. Dezember lieber meinen Mitarbeitern geschenkt."

Beim Café Beer in der Innenstadt sind vor allem die bis Fasching angebotenen Petit Fours, die kleine Figuren zieren, berühmt. Chefin Sabine Rößler bietet fürs Fest und den Jahreswechsel 20 Sorten an. Zu Hunderten werden sie hergestellt, von denen mit Silvester-Glücksbringer-Motiven sind fast alle verkauft.

Bleibt von anderen Spezialitäten wie Lebkuchen, Nikoläusen, Plätzchen, Stollen oder Torten etwas übrig, werden diese der Gemeinde St. Jakob geschenkt, um dort Bedürftige zu erfreuen. "Das machen wir seit mehr als drei Generationen so", sagt Sabine Rößler. Sie lasse am 24. Dezember sogar immer etwas mehr backen, sodass auf jeden Fall genug zum Spenden da ist.

Claudia Urbasek