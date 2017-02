Nächtliche Randale: USK-Einheiten umstellen Asylheim

Einsatz in Nürnberg: Polizisten nehmen Flüchtling fest - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mehrere USK-Einheiten der Polizei haben in der Nacht eine Asylbewerber-Unterkunft im Nürnberger Süden umstellt und durchsucht. Bei dem Einsatz nahmen sie einen 24 Jahre alten Asylbewerber fest, der angeblich mit einem Messer bewaffnet war und randalierte.

Spezial-Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz. © USK/Zink



Spezial-Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz. Foto: USK/Zink



Wie Polizeisprecher Bert Rauenbusch bestätigte, mussten mehrere USK-Einheiten ausrücken, um weitere Gefahren abzuwenden. "Wir haben den Einsatz hochgefahren und praktisch das Gebäude abgeriegelt", erklärte der Pressesprecher der Polizei Mittelfranken.

Grund für den Großeinsatz war eine Auseinandersetzung, die in der Nacht eskaliert war. Ein 24-jähriger Bewohner hatte zunächst einen "Streit mit einem anderen angezettelt". Daraufhin hatten Polizisten den stark betrunkenen Mann nachts um zwei Uhr in Gewahrsam genommen. Nachdem dieser sich beruhigte habe, hätten Polizisten ihn in den Morgenstunden zurück in die Unterkunft gebracht.

Vernehmung dauert an

Doch der Flüchtling legte erneut los und randalierte. Ein Sicherheitsdienst rief die Polizei zu Hilfe. "Angeblich hatte er ein Messer dabei", erklärte Rauenbusch. Bei der Durchsuchung fanden die Polizeikräfte den Verdächtigen dann in einem Zimmer, allerdings ohne die Waffe. Es wurde auch niemand verletzt. Warum es genau zu dem Krach gekommen ist, muss die Polizei jetzt erst klären. Das Motiv sei noch unklar, zumal die Bewohner kein Deutsch sprechen würden, sagte Rauenbusch. Zur Zeit wird der Mann mit Hilfe eines Dolmetschers vernommen und mehrere Zeugen gehört.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

johs

Mail an die Redaktion