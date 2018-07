Nächtlicher Unfall in Nürnberg: VW kollidiert mit Vespa

Autofahrer hatte Verkehrsteilnehmer offenbar übersehen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Gegen 0.40 Uhr ereignete sich in der Nacht zum Samstag ein Unfall am Nürnberger Frauentorgraben. Ein VW-Fahrer hatte beim Ausparken offenbar einen Rollerfahrer übersehen und sein Wagen kollidierte mit dem Gefährt des Mannes.

In der Nacht zum Samstag kollidierte am Frauentorgraben in Nürnberg ein VW Golf mit einer Vespa. Der Fahrer des Rollers stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Der Mann wurde im Rettungswagen behandelt. Durch die Wucht des Aufpralls löste sich beim Golf auf der einen Seite die Frontstoßstange ab. Die Schadenssumme steht noch nicht fest.