Nachts am Flughafen: Es gibt immer etwas zu tun

Neue Serie: An diesen Orten wird gearbeitet, während andere schlafen - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Von wegen Nachtruhe: Wenn die meisten Menschen schlafen gehen, fängt für andere der Arbeitstag erst an. Egal ob Schichtarbeit im Großbetrieb oder Nachtdienst im Klinikum, ein Teil der Stadt ist immer wach. Mit dem Nachtleben in Nürnberg befasst sich deshalb eine neue Serie der Lokalredaktion der Nürnberger Nachrichten. Titel: Nacht(ge)schichten. Los geht es am Flughafen!

Bilderstrecke zum Thema Nacht(ge)schichten: Der Nürnberger Flughafen schläft nie Während es in vielen Städten ein Nachtflugverbot gibt, ist am Nürnberger Flughafen rund um die Uhr was los. Zum Auftakt einer neuen Serie über das Nürnberger Nachtleben haben wir den Albrecht-Dürer-Airport besucht.



Silke Roennefahrt