Am Eingangstor des Tiergartens wachen zwei große Bronzelöwen. Bildhauer Philipp Kittler hatte sie für den alten Tiergarten am Dutzendteich geschaffen. Als der Zoo dort den Plänen der Nationalsozialisten für ihr Reichsparteitagsgelände weichen musste, zog der gesamte Tierbestand - und auch die beiden Skulpturen - an den Schmausenbuck um. © Michael Matejka