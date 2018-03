Nachwuchs bei den Wanderfalken: Neue Eier im Gelege

Vögel brüten inzwischen drei Küken im Sinnwellturm der Nürnberger Burg aus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Brutsaison der Wanderfalken am Sinwellturm auf der Kaiserburg hat begonnen. Mit der Webcam kann man ihnen ins Nest gucken - inzwischen sind dort schon drei Eier zu sehen. Am Karfreitag beginnt außerdem die Burggarten-Saison.

Letztes Jahr schlüpfte im April das erste Falken-Küken. Wie lange es dieses Jahr dauert? © Lebensraum Burg



Letztes Jahr schlüpfte im April das erste Falken-Küken. Wie lange es dieses Jahr dauert? Foto: Lebensraum Burg



"Die Burg bietet auch Lebensraum für seltene Tierarten", freut sich der neue bayerische Finanz- und Heimatminister Albert Füracker. Für die Raubvögel wurde von der Bayerischen Schlösserverwaltung im Jahr 2014 ein artgerechter Nistkasten im obersten Bereich des Sinwellturms angebracht und somit optimale Bedingungen für die Brutzeit der Wanderfalken geschaffen.

Seit 2009 wird die Arten- und Lebensraumvielfalt im Bereich der Kaiserburg untersucht. Experten haben auf 65.000 Quadratmetern bislang mehr als 1.800 Tier- und Pflanzenarten nachgewiesen. Im Internet wird diese Arten- und Lebensraumvielfalt ausführlich dargestellt. Auf der Website ist auch die Webcam zu finden, mit der Interessierte live in die Kinderstube der Wanderfalken blicken können. Die Broschüre zu dem Projekt wurde grundlegend überarbeitet und aktualisiert. Sie ist kostenlos im Kassenbereich der Kaiserburg erhältlich.

Reichtum an Sträuchern

Am Karfreitag, 30. März, beginnt die Saison im 8000 Quadratmeter großen Burggarten der Kaiserburg, die Anlage ist dann täglich geöffnet. Der Burggarten ist bekannt für seinen Reichtum an verschiedenen Blumen und Sträuchern. Seine Entstehung liegt bereits über 160 Jahre zurück. 1852 beschloss König Maximilian II. von Bayern, die nördlichen Festungswerke der Kaiserburg zum "Schlossgarten" umzuwandeln.

Drei Jahre später stellte der Oberhofgärtner Karl Effner seine Pläne vor. Sie sahen vor, die Aufenthalts- und Schmuckflächen auf den drei vorspringenden Bastionen auf geometrischen Grundrissen anzulegen. Die Zwingerflächen, die die Bastionen verbinden, gestaltete Effner im landschaftlichen Stil mit schablonenartig geschwungenen Fußwegen an der Randpflanzung entlang.

Die innen liegenden Rasenflächen bepflanzte er mit Obstbäumen, kleineren Zierstrauchgruppen und Blumen. Auf Wunsch des Königs sollten die Bürger freien Zugang zum Schlossgarten erhalten. Bis heute hat der Burggarten seine besondere Atmosphäre bewahrt und gilt als eine Oase der Ruhe inmitten der Großstadt.

Auch der Maria-Sibylla-Merian-Garten ist ab Sonntag, 1. April, wieder geöffnet. Das "Gärtlein" am Heidenturm kann seit 2013 auf Initiative des damaligen Finanzministers Markus Söder auch von Hochzeitspaaren genutzt werden, die sich auf der Kaiserburg trauen lassen. Der Garten, der an die berühmte Künstlerin und Naturforscherin Maria Sibylla Merian erinnert, ist für Besucher allerdings aufgrund seiner Empfindlichkeit nur sonntags und montags, jeweils am Nachmittag, geöffnet.

Der Freistaat Bayern investiert bis 2020 insgesamt über 26 Millionen Euro in die bauliche Neustrukturierung und Kanalsanierung der Kaiserburg. Die Bauarbeiten laufen seit November 2015. Es handelt sich um die umfassendste Weiterentwicklung der Kaiserburg seit dem Wiederaufbau nach Kriegsende.

Die umfangreichen Arbeiten werden in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Derzeit stehen der Neubau des Betriebshofs für die Burgverwaltung und der Umbau des Kastellangebäudes an. "Der neue Kassenbereich mit Museumshop ist bereits beim diesjährigen Burgfest am 21. Juli fertiggestellt und kann von den Besuchern besichtigt werden" erklärt Minister Füracker. Dann geht es mit dem Sekretariatsgebäude und Finanzstadel mit Zwischenbau, den Kemenaten und den Wehrgängen weiter.

Ab Sonntag, 1. April, gelten für die Kaiserburg die Sommeröffnungszeiten. Die Ausstellung "Kaiser-Reich-Stadt" kann dann wieder von 9 bis 18 Uhr besichtigt werden.

nn