"Willkommen in deiner Fantasie!" So läutete der Moderator die heiße Show in der Meistersingerhalle ein. Dann kommen sie auf die Bühne: Die Chippendales. Sie sind muskulös, sie sind weltbekannt - und es dauert nicht lange, da sind sie nackt! Auch Berührungsängste haben sie keine - sehr zur Freude des Publikums, dem kein, wirklich kein einziger Mann angehört. © Meike Kreil