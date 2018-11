Nackt und muskelbepackt: Chippendales heizen Nürnberg ein

Weibliches Publikum erfreut sich an Männern in knappen bis gar keinen Klamotten - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Wenn manche Frau errötet, eine andere verschämt zur Seite blickt, aber die allermeisten im ausschließlich weiblichen Publikum große Augen bekommen, dann sind die Chippendales im Haus. So heiß wie an diesem Montag dürfte es in der Nürnberger Meistersingerhalle jedenfalls selten zugegangen sein.

