Im Winter gehören Mantel, Mütze und Schal zur Grundausstattung, wenn man sich raus in die Kälte begibt. Nicht so für eine Mitarbeiterin des Deutschen Tierschutzbüros, die am Dienstagmittag bei eisiger Kälte vor der Nürnberger Filiale der Handelskette Breuninger nur mit einem Schild bekleidet demonstrierte. Anlass hierfür war die Auszeichnung mit dem "Preis der Herzlosigkeit", weil Breuninger mit Pelz handelt und sich aus diesem Geschäft offenbar auch nicht zurückziehen möchte. © Roland Fengler