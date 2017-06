Nadelöhr auf A6: Lkw kracht bei Roth in Stauende

Fahrer hatte Stau nicht gesehen - Zwei Spuren Richtung Heilbronn gesperrt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auf der Autobahn 6 zwischen dem Kreuz Nürnberg-Süd und Roth ist ein Unfall mit drei Lkw passiert. Es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen, zwei Fahrspuren sind gesperrt.

Gegen 6 Uhr morgens kam es auf der A6 zwischen dem Kreuz Nürnberg-Süd und Roth in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Unfall mit drei Lkw. Ein Brummi-Fahrer hatte offenbar ein Stauende übersehen. Er fuhr mit seinem Laster ungebremst in einen anderen Lkw, der dadurch wiederum auf einen weiteren Lkw geschoben wurde. Der Fahrer des hintersten Lkw wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Es dauerte eine Dreiviertelstunde, bis die Feuerwehr ihn befreit hatte. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Derzeit wird der Verkehr auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbei geleitet. Zwei Spuren sind blockiert. Nach Aussage eines Polizeisprechers wird die teilweise Sperrung noch mindestens zwei Stunden andauern, da die Feuerwehr noch auslaufende Betriebsflüssigkeit abbinden und die Fahrbahn reinigen muss. Die Lkw sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden, die Abschleppfahrzeuge kommen wegen des Staus aber nur langsam zur Unfallstelle.

Die Bildung einer Rettungsgasse ist schwierig, da in dieser Fahrtrichtung zudem eine Baustelle und die Fahrbahn verengt ist.

