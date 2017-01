"Nafri", "Juit", "Spusi": Das Fachchinesisch der Polizei

NÜRNBERG - Für Aufregung hat der interne Begriff "Nafri" der Kölner Polizei für "nordafrikanische Intensivtäter" gesorgt. Jenseits der politischen Diskussion steht aber fest: Einsatzkräfte und andere Berufsgruppen haben ihre eigenen Fachausdrücke, bei denen sich der Laie ratlos am Kopf kratzt. Wir haben nachgefragt.

Eine Polizistin vor einem leeren Koffer am Flughafen in München, Oktober 2014. Für die Bahn wäre das ein "NZG", ein nicht zuortbarer Gegenstand. Foto: Armin Weigel/dpa



Zeit ist für die Feuerwehr oft knapp, und langes Erklären bei Brandeinsätzen nicht drin. Abkürzungen und Fachbegriffe sind daher bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr Nürnberg an der Tagesordnung. Der stellvertretende Leiter Thomas Löhr sagt: "Das sind kurze, einfach Begriffe, die jeder von uns kennt."

Da ist etwa der Ausdruck "Manv", der für Massenanfall von Verletzten steht. Wenn es etwa einen Busunfall mit vielen Verletzten gibt und schnelle Hilfe nötig ist, dann sei dies ein "Manv". Doch Einsätze dieser Art gibt es zum Glück selten.

Weitaus häufiger fallen da in der Integrierten Leitstelle die Abkürzungen "B1", "B2" oder "B3". "B" steht für Brand, die Feuer werden in neun Kategorien eingeteilt: Absolut harmlos ist der "B1", also ein Kleinbrand, beispielsweise eines Mülleimers. Bei "B3" brennt schon ein Zimmer.

Und auch bei der Bahn sind Fachausdrücke täglich in Gebrauch - Pressesprecher müssen diese den Journalisten regelmäßig übersetzen. So erklärt ein Sprecher der Deutschen Bahn in München: "Wir kennen etwa den NZG - das ist ein nicht zuortbarer Gegenstand, also etwa ein herrenloser Koffer auf dem Bahnsteig."

Beim Polizeipräsidium Mittelfranken muss Elke Schönwald nicht lange überlegen. Viele Abkürzungen seien an der Tagesordnung, wie die Pressesprecherin sagt. Da gibt es zum Beispiel die "Juit" (Jugendliche Intensivtäter) oder den "Wed" (Wohnungseinbruchsdiebstahl).

Bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken ist permanent ein "CvD" (Chef vom Dienst) im Einsatz, der als erste Anlaufstelle für Journalisten fungiert und Rufbereitschaft hat. Und dann gibt es noch die "Spusi", die man nicht mit G'spusi, dem bayerischen Ausdruck für eine heimliche Liebelei, verwechseln sollte. "Tatort"-Fans wissen hier Bescheid: Es handelt sich dabei um die Spurensicherung.

