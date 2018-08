Nagelfallen am Europakai - Polizei sucht Zeugen

Die Reifen der Streifenwagen wurden bereits in zwei Fällen beschädigt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Luft war raus: Schon zweimal ist ein Streifenwagen der Polizei am Main-Donau-Kanal in einen Haufen Nägel gefahren — danach waren die Reifen platt. Der Verdacht, dass es gezielte Aktionen gewesen sein könnten, erhärtet sich.

Das erste Mal hörten Polizisten am 4. August die Luft aus den Reifen ihres Wagen zischen. Die Streife fuhr an diesem Tag wie so oft gegen 10 Uhr vormittags den Europakai entlang, einer Nebenstraße, die direkt am Kanal im Stadtteil Maiach entlangführt. Irgendwann stellten die Beamten das typische Rumpeln platter Reifen fest. Die Polizisten nahmen die Räder in Augenschein und entdeckten Nägel, die im Profil steckten.

Am Sonntag, 12. August, gegen 9.30 Uhr waren wieder die Reifen eines Streifenautos platt. Der Dienstwagen rollte an derselben Stelle über ein Bündel Nägel. Bisher hat sich der Schaden an beiden Fahrzeugen auf mehrere Hundert Euro summiert.

Der Europakai ist Teil regelmäßiger Kontrollen durch die Polizei. Die Strecke wird laut Pressestelle unter anderem deshalb überwacht, weil hier oft Autos fahren, die keine Nutzungsberechtigung haben. Immer wieder wird jemand dabei ertappt und schließlich angezeigt.

Ermittler der Inspektion Süd gehen nach derzeitigen Erkenntnissen davon aus, dass jemand die Nägel dort absichtlich hingelegt hat. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0911)9482-0 zu melden.

