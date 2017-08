Ein Lastwagen hat am späten Sonntagabend einen Oberleitungsmast der VAG in der Erlanger Straße gerammt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Oberleitung stark beschädigt. Der Verkehr der Straßenbahnlinie 4 ist bis zum Monatsende beeinträchtigt.

Dutzende rote Tonnen für Rock im Park, in Einzelteile zerlegte Holzbuden für den Christkindlesmarkt, sogar ein Trabbi: Sie alle lagern heute in der Kongresshalle. An einem Ort, an dem Hitler jedes Jahr während der Reichsparteitage den Kongress abhalten wollte.