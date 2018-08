Nager-Alarm: Wie Nürnberg gegen Ratten kämpft

NÜRNBERG - Sie sind unter uns: Ratten fühlen sich in der Großstadt ziemlich wohl. Die Stadt Nürnberg bemüht sich in Zusammenarbeit mit Schädlingsbekämpfern, die Population möglichst klein zu halten. Wir haben Anton Hanisch begleitet, der im Auftrag der Verwaltung Jagd auf Ratten macht.

Ratten sind überall dort, wo sie Essen finden und werden damit für viele Großstädte zum Problem. Foto: Ronald Wittek / Archiv (dpa)



Wer mit Anton Hanisch durch Nürnberg spaziert, der sieht nach kurzer Zeit die Stadt aus einem völlig anderen Blickwinkel. Der Schwabacher Schädlingsbekämpfer und sein Team machen im Auftrag der Kommune regelmäßig Kontrollgänge in den einzelnen Vierteln, legen Köder aus und bemühen sich, dass sich Ratten nicht weiter ausbreiten. Hanisch wirft an der Marientormauer einen Blick in einen Abstellraum für Mülleimer. Es riecht streng — der Schwabacher kennt den speziellen Duft von Rattenkot nur zu gut: "Hier waren Ratten!"

Wenig spektakulär wirken die Büsche am Königstorgraben beim KunstKulturQuartier. Doch der Experte schaut genauer hin: "Da ist ein Unterschlupf!" Mehrere größere Löcher sind ein untrügliches Indiz, dass die Nager hier Gänge gegraben haben. Einige Meter weiter, beim Stadtgraben, wartet eine weitere Überraschung auf den Laien: Hanisch zeigt auf das Stück Grün am Eingang zur Königstorpassage unterhalb des Handwerkerhofes. Da und dort sind Streifen im Rasen zu erkennen. Es sind schmale Laufwege, die keine Menschenfüße geschaffen haben: "Das sind Ratten-Trampelpfade."

Anton Hanisch kämpft gegen Ratten. Foto: Eduard Weigert



Festmahl für die Nager

Die Nagetiere haben sich schon lange ihren Platz in Nürnberg erobert — wahrlich kein besonders angenehmes Gefühl. Hanisch sieht es als Fachmann etwas gelassener: "Die Viecher sind eben überall dort, wo es was zu essen gibt." Und gerade in der Großstadt ist der Tisch für sie reich gedeckt. Müll und Unrat auf öffentlichen Plätzen oder Essensreste, die einfach ins Gebüsch oder auf den Boden gepfeffert werden — Ratten würden sich immer mehr ausbreiten, wenn ihnen Kammerjäger und Co. das Leben nicht so schwermachen würden.

Vor allem zwei Arten — die Wanderratte und die seltenere Hausratte — werden als Schädlinge bekämpft: Sie übertragen Krankheiten, verunreinigen Nahrungsmittel und sorgen durchs Anknabbern von Leitungen oder Gebäudeeinrichtungen für große wirtschaftliche Schäden. Die Stadt führt einen stetigen Kampf gegen die Nager: Für den städtischen Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) wird Anton Hanisch tätig, wenn Ratten im öffentlichen Raum gemeldet werden.

Verhalten der Anwohner zieht Ratten an

Doch der Experte ist auch präventiv unterwegs. So schauen er und sein Team regelmäßig an 22 Plätzen vorbei, um diese auf Rattenbefall zu kontrollieren. Pro Jahr erreichen Sör zudem etwa 40 Anrufe von Anwohnern, die Ratten auf öffentlichem Grund gesehen haben.

Zur Bekämpfung der Tiere legt Hanisch spezielle Köder aus: Es sind grüne Boxen in Größe eines Schuhkartons, die mit einem Stahlseil an einem Schild oder Kanaldeckel — versteckt vor Menschen — befestigt werden. Durch kleine Löcher können die Ratten in die Box schlüpfen und gelangen so an den Köder: Andere Tiere wie Katzen oder Hunde können nicht hinein. Fressen die Ratten das Gift, das auf die Blutgerinnung wirkt, dann sterben diese nach einiger Zeit.

Nach Ansicht von Anton Hanisch ist die Stadt Nürnberg sehr darum bemüht, die Population der Nager möglichst klein zu halten. Ärgerlich für ihn seien vielmehr Anwohner, die im öffentlichen Raum Essensreste nicht ordentlich entsorgen und so den Futter-Nachschub nicht versiegen lassen.

Ähnliches berichtet Volker Nachtmann von der städtischen Stadtentwässerung und Umweltanalytik (SUN). Das Verhalten der Anwohner mache der Dienststelle mitunter zu schaffen. So dürfen Essensreste nicht in der Toilette entsorgt werden: "Das ist verboten, da so die Tiere angelockt werden." Für Ratten, die auch in der Kanalisation unterwegs sind, seien dies willkommene Leckerbissen: Sie nutzen die Kanalisation quasi als Autobahn, um unterirdisch von A nach B zu kommen.

Regelmäßige Kontrollen des Kanalnetzes

Die städtische Dienststelle sorgt für die Ableitung und Reinigung des Abwassers in Nürnberg — das Nürnberger Kanalnetz hat eine Länge von 1450 Kilometern. Damit sich die Nager nicht zu sehr ausbreiten, werden die Kanäle regelmäßig kontrolliert. Werden Kotspuren entdeckt, werden Köder ausgelegt. Rund 60 Anrufe im Jahr erhält Nachtmann von Bürgern, die von Ratten im Bereich von Kanalschächten berichten.

Was tun bei Befall? Die Stadt informiert im Internet unter www.nuernberg.de/internet/gesundheitsamt (Im Suchfeld "Ratte" eingeben) zum Thema. Auf dem Privatgrundstück sollten Betroffene zunächst in der Nachbarschaft fragen, ob das Problem dort auch bekannt ist — im Bedarfsfall könnte man eine gemeinsame koordinierte Aktion starten. Wichtig sei es, Unterschlüpfe zu beseitigen oder Müll zu entfernen. Professionelle Hilfe bieten Fachleute: Die Stadt verweist auf den Deutschen Schädlingsbekämpfer-Verband unter www.dsvonline.de, der Mitgliedsbetriebe vor Ort empfiehlt.

Rattenbefall im öffentlichen Raum sollte der Stadt gemeldet werden. So nimmt das Gesundheitsamt unter der Telefonnummer (0911) 2312295 Hinweise auf Ratten auf öffentlichen Plätzen oder Anlagen entgegen. Die Mitarbeiter verständigt dann den Schädlingsbekämpfer.

Sabine Ebinger