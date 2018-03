Nahe Klingenhofstraße: Polizist durch Steinwurf verletzt

Beamte waren aufgrund einer größeren Auseinandersetzung gerufen worden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Während eines Einsatzes in der Nähe einer Diskothek ist ein Polizist in Nürnberg am Kopf verletzt worden. Unbekannte warfen Steine auf die Beamten, ein Ordnungshüter wurde dabei am Kopf getroffen. Die eigentliche Ursache für den Polizeieinsatz: Eine Auseinandersetzung zwischen rund 60 Personen.

Gegen Mitternacht wurde die Einsatzzentrale verständigt, dass es vor einer Diskothek in der Klingenhofstraße zu einer "körperlichen Auseinandersetzung zwischen circa 60 Personen" kam, wie die Polizei mitteilt. Ein 18-Jähriger ist dabei möglicherweise mit einem Messer leicht verletzt worden.

Daraufhin befand sich gegen 0.30 Uhr eine Streifenbesatzung in der daneben gelegenen Martinstraße. Dort warfen Unbekannte Steine auf die Beamten, ein Polizist wurde durch einen Stein am Kopf getroffen und verletzt. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt, daraufhin in ein Krankenhaus gebracht und ist bis auf weiteres dienstunfähig.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost ermittelt wegen mehreren Fällen der gefährlichen Körperverletzung und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911/9195-0.

