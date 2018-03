Nahe Nürnberg-Fischbach: Toter Mann an A9 entdeckt

Die Hintergründe sind noch völlig unklar - Mordkommission ermittelt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Sonntagmorgen fanden Parkende auf dem Rastplatz Brunn an der A9 nahe Nürnberg-Fischbach einen toten Mann mit Kopfverletzungen. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden wenig später eine weitere verletzte Person.

Auf dem Autobahnparkplatz Brunn unweit der Anschlussstelle Nürnberg-Fischbach ist ein toter Mann aufgefunden worden. © NEWS5 / Grundmann



Am Sonntagmorgen, um etwa 8.30 Uhr, wurden die Einsatzkräfte der Polizei zum Rastplatz Brunn an der A9 in Fahrtrichtung München gerufen. Passanten hatten auf dem kleinen Parkplatz einen Mann mit Kopfverletzungen neben einem Lkw-Führerhaus liegend entdeckt. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Polizeibeamten fanden wenig später einen weiteren Mann mit Kopfverletzungen in einem parkenden Lastwagen. Er wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei ist der Tathergang noch völlig unklar, da der Verletzte aus der Ukraine und auch die Angestellten der zum Lkw gehörigen Spedition aus Polen keine deutsche Sprache sprechen. Die Ermittlungen vor Ort hatte die Mordkommission Schwabach übernommen.

