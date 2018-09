1600 Vierbeiner kämpften am Wochenende im Nürnberger Max-Morlock-Stadion um den Titel. Gesucht wurde der schönste und beste Schäferhund der Welt.

Am Freitagabend gab es auf dem Nürnberger Herbstvolksfest eine ganze Reihe muskelbepackter Männer neben zierlichen Frauen zu sehen. Bei der Wahl zu Miss & Mister Nürnberg zeigten sich die Teilnehmer erst in Abendgarderobe und im Anschluss von ihrer freizügigen Seite. Am Ende wurden die 22-jährige Jasmin Griebl aus dem oberpfälzischen Schwandorf und der 25-jährige Marco Schmidt aus München zum Gewinnerpärchen gekürt.