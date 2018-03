Naturschutzgebiet Pegnitztal-Ost: Gegner geben nicht auf

Innerhalb eines Monats sind 340 Einwände eingegangen - 368 insgesamt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Pegnitztal-Ost soll Naturschutzgebiet werden. Bis zum 6. März lag der Entwurf der Rechtsverordnung öffentlich aus. Wer mochte, konnte seine Einwände hervorbringen. Die Gegner des Projekts nutzten die Gelegenheit.

Pegnitztal-Ost soll Naturschutzgebiet werden - in Reihen der Gegner formiert sich jedoch Widerstand. © Landesbund für Vogelschutz e.V. - Kreisgruppe Nürnberg - Fürth - Erlangen



Heinz-Jürgen Eitel führt den Widerstand an. Er hat den Verein "Pro Naherholungsgebiet Pegnitztal-Ost" gegründet, um zu verhindern, dass aus dem Naherholungsgebiet ein Naturschutzgebiet wird. Seine Mitstreiter und er fürchten, dass dann ein Sperrgebiet entsteht. Die Stadt Nürnberg und die Regierung von Mittelfranken beteuerten immer wieder, dass dem nicht so sei.

Bilderstrecke zum Thema Pegnitztal Ost als Naturschutzgebiet? Gegner formieren sich Es geht um ein Gebiet, das mehr als doppelt so groß ist wie die Altstadt. Grüne Wiesen und Eichenbewaldung machen das Pegnitztal zu einem beliebten Ausflugsziel. Nun soll die Fläche von 250 Hektar im Osten von Nürnberg zum Naturschutzgebiet werden. Doch der Widerstand wächst.



Doch Eitel mag das nicht überzeugen. Umso mehr freut es ihn, dass aus den Reihen der Gegner so viele Einwände vorgebracht wurden. "Innerhalb eines Monats sind 340 zusammengekommen. Insgesamt sind es jetzt 368 Einwände. Ich hätte nicht gedacht, dass es in so kurzer Zeit so viele werden."

Eitel betont, dass auch ihm die Natur am Herzen liege. Aber auch der Mensch müsse zu seinem Recht kommen. "Wir haben ja leider nicht sehr viele Naherholungsgebiete in der Stadt."

Im Dezember 2016 hat Eitel an Oberbürgermeister Ulrich Maly ein Paket mit 4000 Unterschriften gegen die Naturschutzgebiet-Pläne überreicht. Mittlerweile seien viele weitere bei ihm eingegangen. "Wir sind mittlerweile bestimmt schon bei 6000 Unterschriften angelegt. Und ich werde weiter sammeln."

gs