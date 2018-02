#nbgbombe: Die Twitter-Reaktionen zur Nürnberger Bombe

User äußerten im sozialen Netzwerk Kritik an den Einsatzkräften - vor 4 Stunden

NÜRNBERG - Eine Bombe hat Nürnberg am Montag in Atem gehalten. Über 8000 Menschen wurden evakuiert, die Entschärfung verzögerte sich bis in die späten Abendstunden. Auf Twitter nahmen die User die Bombe aber auch mit Humor.

