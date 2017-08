Nervenkitzel in der Luft und 400 Hähnchen am Spieß

NÜRNBERG - Das Nürnberger Herbstvolksfest lockt in den kommenden zwei Wochen wieder mit Fahrgeschäften, Buden, Zelten und Biergärten. Bei einer Backstage-Tour kann man auch einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Das Kettenkarussell ist auf jedem Volksfest ein Muss. Dass es sich dabei nicht nur um einen Nervenkitzel der besonderen Art handelt, sondern sich die Vorläufer davon bereits in der Antike finden, erfährt man bei einem Rundgang.



Bei dem Anblick läuft einem das Wasser im Mund zusammen: Auf den Spießen drehen sich Hähnchen und Haxen ohne Unterlass, während die junge Dame vor dem gewaltigen Grill mächtig schwitzt. Wer hier arbeitet, der darf nicht zimperlich sein und schwitzt sich bei der Bullenhitze schnell ein paar Pfund runter - vorausgesetzt, er lässt die Finger von den deftigen Köstlichkeiten. Die Arbeit der Schausteller ist nun mal alles andere als ein Zuckerschlecken - bei aller Leidenschaft fürs Geschäft. "Man muss schon damit aufgewachsen sein. Da darfst du nicht auf den Feierabend schielen", sagt Festwirt Joachim Papert in seinem Festzelt mit den Haxen im Grill und dem schönen Biergarten.

Denn viel Arbeit geschieht auch jenseits der Öffentlichkeit. Bis die Schotten dicht sind, die Bestellungen für den kommenden Tag geprüft sind, kann es schon mal drei Uhr in der Nacht werden. Es ist eine harte Arbeit, die auch von ausländischen Saisonkräften gemacht wird, die bereit sind, an den Wochenenden alles zu geben.

Gabi Stauß gehört zum Team des Vereins „Die Stadtführer“, die kenntnisreich die Besucher hinter die Kulissen des Volksfests blicken lassen. Foto: Fotos: Stefan Hippel



Es sind kleine Innenansichten, die der Rundgang des Vereins "Die Stadtführer" regelmäßig bietet. Und da diese so gut bei den Besuchern ankommen, sind am gestrigen Sonntag Vesna Rohloff-Haluzan und Gabi Stauß vom Verein gleich mit zwei Gruppen auf dem Festgelände unterwegs gewesen, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. "Ich liebe diese Führungen, weil sie Innenansichten in das Leben und die Arbeit der Schausteller bieten, die man so einfach nicht bekommt", sagt Gabi Stauß. Wer ahnt etwa, dass die Fahnen an der Decke der Festzelte der Paperts von zwei Damen gewaschen werden, die dafür vier Wochen brauchen, oder dass an einem Samstagabend etwa 200 Haxen und 400 Hähnchen über den Tresen gehen? So auch am ersten Volksfestwochenende: Mit 330.000 Besuchern war der Auftakt ein mehr als zufriedenstellendes Ergebnis für die Schausteller. 2016 waren es 300.000 gewesen.

Während Vesna Rohloff-Haluzan zu berichten weiß, dass weniger spektakuläre Fahrgeschäfte, wie etwa die guten alten Schiffschaukeln, besondere Konditionen bekommen, um mit an Bord zu sein. Denn die gehören eben auch zu jedem Volksfest dazu und sind dabei Relikte aus längst vergangenen Zeiten.

Vogelgezwitscher auf der Toilette

Die Neugierde wird beim Rundgang wahrlich in jeder Hinsicht befriedigt. Ob es nun die Erkenntnis ist, dass beim Lössel die Bratwürste selbst gemacht werden oder die Schaustellerfamilie Roie - wie so viele, viele andere auch - bereits seit Generationen ihr täglich Brot als Schausteller verdient. Aber auch ein Besuch der Toilette mit Vogelgezwitscher steht auf dem Programm der Führung, wie auch zu den Ponys, die bei den Kindern beliebt sind. Die Tiere haben hinter dem Zelt eine Koppel für den Auslauf. "Das ist das einzige Fest mit einer Koppel", wie Gabi Stauß betont.

"Die Stadtführer" bieten am Sonntag, 3. September, die nächste Führung an, 9,50 Euro (inkl. 3 Gutscheine). Treffpunkt 12 Uhr am Haupteingang Bayernstraße. Weitere Infos finden Sie hier.

