Netz-Gerücht: Keine toten Tiere bei Schäferhund-Schau

Veranstalter des Hundetreffens im Stadion bestreiten Gerücht energisch - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Gerücht schlug auf Facebook hohe Wellen: Mehrere Hunde sollen am Wochenende beim Schäferhunde-Treffen wegen der Hitze in Autos gestorben sein. Eine Fehlmeldung, sagen die Veranstalter. Auch das Veterinäramt weiß nichts von toten Tieren.

1800 Hunde waren beim Schäferhunde-Championat im Nürnberger Stadion dabei. © Roland Fengler



1800 Hunde waren beim Schäferhunde-Championat im Nürnberger Stadion dabei. Foto: Roland Fengler



"Es gab definitiv keine Todesfälle", sagt Roswitha Dannenberg, Pressesprecherin vom Verein für Deutsche Schäferhunde (SV), der das Treffen der 1880 Rassehunde aus vielen Ländern im Stadion organisiert hatte. Auch sie hat die Facebook-Meldung gesehen, die sich immer weiter verbreitet hat. "Wir hatten überhaupt keine Auffälligkeiten."

Bilderstrecke zum Thema Auf den Hund gekommen: Championat der Schäferhunde Unter den wachsamen Augen der Jury zeigten sich am Wochenende fast 1900 Schäferhunde im Frankestadion von ihrer Schokoladenseite: Um den Charakter der Vierbeiner ging es dabei jedoch nicht: Ein perfektes Gebiss, die optimale Figur und glänzendes Fell - darauf kam es an.



Die Veranstalter hatten sogar ein zehnköpfiges Team eingesetzt, das regelmäßig auf den Parkplätzen rund ums Nürnberger Stadion schaute, ob dort alles in Ordnung ist. Viele Tierhalter hätten bei den schwülen Temperaturen Pavillon-Zelte oder große Tücher über ihre Pkw gespannt, in denen sich die Rassehunde - meist nur kurzzeitig - aufgehalten hatten. Außerdem hätten viele Teilnehmer bereits klimatisierte Anhänger für ihre Lieblinge.

Auch Tierärzte wissen nichts

Mitarbeiter des städtischen Veterinäramts waren am Wochenende mehrfach vor Ort. "Es gab nach unseren jetzigen Erkenntnissen keine Vorkommnisse", merkt Mitarbeiter Hans Giering an. Auch er hatte die Meldung von den angeblich toten Hunden gelesen, die ohne Prüfung des Wahrheitsgehalts in den sozialen Netzwerken herumgeisterte.

Giering sah sich selbst am Stadion um. Auch die dort ihren Dienst ausübenden Tierärzte wussten nichts von angeblich den Hitzetod gestorbenen Tieren.

hv

Mail an die Redaktion