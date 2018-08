Neubau: Katzwang bekommt 100 neue Hortplätze

NÜRNBERG - Das bange Warten. Und jeden Tag der erwartungsvolle Gang zum Briefkasten. Wird es klappen mit dem Hortplatz für das Kind? Diese Prozedur kennen Eltern, die in Stadtteilen wie Ziegelstein, Eibach, Thon oder Katzwang wohnen. In Katzwang wird es eine Verbesserung geben.

100 neue Hortplätze soll es in Nürnberg künftig geben. Platz dafür schafft ein Neubau in Katzwang. © dpa



Kinderversammlung in Katzwang im Oktober des vergangenen Jahres. Mit einer klaren Forderung treten Kinder vor das Publikum: "Wir brauchen mehr Hortplätze", rufen sie. Für die jungen Teilnehmer gab es zu dieser Zeit eine gute Nachricht: Demnächst wird tatsächlich ein großer neuer Hort gebaut. Wann und wie genau, das sollen die Jungen und Mädchen noch erfahren, hieß es. Jetzt sind die Informationen konkret.

Details des Vorhabens: Der Neubau wird im östlichen Bereich des Grundstücks entlang der Karl-Liebknecht-Straße wachsen. Vom Norden her sollen die Besucher in die Einrichtung gelangen. Die Gruppenräume selbst sind nach Südwesten ausgerichtet und von dort aus sind es nur wenige Schritte bis zum Freibereich.

Gut 1000 Quadratmeter soll die neue Freifläche umfassen. Geplant ist, dass dieses Areal mit der bestehenden Fläche des Gebäudes an der Johannes-Brahms-Straße zu einem gemeinsamen Außenbereich zusammenwächst. Die beiden Einrichtungen sind laut Plan über einen internen Weg miteinander verbunden.

Beim Grundriss des Gebäudes gibt es keine Extravaganzen. Im Bau- und Vergabeausschuss der Stadt Nürnberg wird die Form als kompakt und rechteckig beschrieben. Wie üblich bei Neubauten wird der 17 mal 34 Meter große zweigeschossige Neubau ohne Barrieren gebaut. Auf einen Keller wird verzichtet.

100 neue Plätze

Für die Eltern die wichtigste Zahl: Wie viele Kinder können dort zusätzlich spielen, toben und ausruhen? 100 Plätze in vier Gruppen soll der Neubau bieten. Mit dem benachbarten Hort in der Johannes-Brahms-Straße (50 Kinder in zwei Gruppen) steigt damit die Aufnahmekapazität auf 150 Kinder aus Alt- und Neukatzwang.

Cook and Chill — mit diesem Namen wird das zu erwartende Essenskonzept für beide Einrichtungen tituliert. Dahinter verbirgt sich nichts anderes, als dass die Speisen kalt angeliefert und anschließend mit den eigenen Mitteln erhitzt werden.

Und die inneren Werte? Über einen Windfang geht es in den offenen Garderoben- und Foyer-Bereich. Die Treppe, von einem Oberlicht erhellt, führt in das zweite Geschoss, wo die Gruppen- und Gruppennebenräume sind. Interessant für Eltern: Es gibt einen Mehrzweckraum, den man bei Bedarf auch mieten kann. Wichtig bei der Planung ist, dass das Leitungszimmer für die Eltern für kurze Rücksprachen schnell und leicht erreichbar ist. Im Personalraum blicken die Mitarbeiter auf die Freifläche.

Die Kosten für den Neubau gibt das beauftragte Architekturbüro "raum3 Massari und Partner" mit knapp 4,5 Millionen Euro an.

Mit einer Ausschreibung ist noch im Dezember dieses Jahres zu rechnen. Als Bauzeit wird März 2019 bis August 2020 angegeben. Die Fertigstellung des gesamten neuen Hortgebäudes in Katzwang ist für den September 2020 angesetzt.

