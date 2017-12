Neue Hotspots eingerichtet: Mehr WLAN für Nürnberg

BayernWLAN soll bis 2020 noch weiter ausgebaut werden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ab heute kann jeder kosten- und grenzenlos ins Internet am Hauptbahnhof, an der Lorenzkirche und an der Messe in Nürnberg. An diesen Standorten haben der Freistaat Bayern und die VAG die Hotspots eingerichtet.

Großer Schritt in Richtung bessere Vernetzung: Am Mittwoch fiel der Startschuss der Stadt Nürnberg für das BayernWLAN. © NN



Großer Schritt in Richtung bessere Vernetzung: Am Mittwoch fiel der Startschuss der Stadt Nürnberg für das BayernWLAN. Foto: NN



Der Heimatminister Markus Söder und der VAG-Vorstandsvorsitzende Josef Hasler gaben am Mittwoch den symbolischen Startschuss dafür. Der Ausbau des WLAN-Netzes wird weitergehen. Ab Ende Januar wird man kostenfrei am Airport Nürnberg surfen können. Kostenlosen Internetzugang mit Jugendschutzfilter gibt es nun nicht nur an Bahnsteigen des Hauptbahnhofs, sondern auch in der Königstorpassage und auf dem Bahnhofsvorplatz. Um es zu nutzen, müssen Interessierte den Hotspot @BayernWLAN-free WIFI wählen. Bis 2020 sollen auch alle Straßenbahnen der Baureihen GT6N mit WLAN ausgestattet sein. Diesen Service soll auch der erste neue U-Bahn-Zug der Baureihe G1 bieten, der 2019 in Betrieb gehen wird.

Der Freistaat Bayern finanziert die Hotspots in Nürnberg mit 800.000 Euro. Der Heimatminister Markus Söder bezeichnet den kostenlosen WLAN an öffentlichen Plätzen und in den Verkehrsmitteln als "einen echten Gewinn für die Schüler, Pendler sowie Bewohner und Besucher der fränkischen Metropole". Auch der VAG-Vorstandsvorsitzende Josef Hasler freut sich über das zusätzliche Angebot für die Fahrgäste und setzt auf "ein positives Nebeneffekt": Laut Untersuchungen gibt es nach der Einführung des kostenlosen WLAN-Angebots weniger Randalen und Schmierereien an den Bahnhöfen, Haltestellen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Freistaat Bayern soll bis 2020 mit einem engmaschigen Netz von kostenfreien BayernWLAN-Hotspots überzogen werden.

Ella Schindler