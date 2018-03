Neue Nutzung: Schöller-Gelände steht auf der Kippe

NÜRNBERG - In Thon stehen beim Schöller-Areal die Zeichen auf Veränderung: Für das Grundstück an der Südseite des Nordrings, wo bis Ende 2017 Eis hergestellt wurde, wird nach einer neuen Nutzung gesucht. Bis zur Sommerpause will die Stadt zudem um die Ecke erste Weichen für die "Neue Mitte Thon" stellen.

Die Tage der Verbindungsbrücke über den Nordring könnten bald gezählt sein: Während auf der linken Seite des Nordrings weiter das Unternehmen Froneri (zuvor Nestlé-Schöller) residieren wird, stehen auf der Südseite beim Ende 2017 beendeten Standort der Eisproduktion die Zeichen auf Veränderung. Foto: Foto: Horst Linke



"Wir haben vor, hart zu bleiben", betont Wirtschaftsreferent Michael Fraas mit Blick auf die Zukunft das südlichen Schöller-Areals. 2006 übernahm dort die Aachener Firma DMK Rosen Eiskrem die Produktion von gefrorenen Süßigkeiten. Ende 2017 stoppte das Deutsche Milchkontor (DMK) aber - wie berichtet - nach über 80 Jahren die Eisherstellung am langjährigen Schöller-Standort. Rund 200 Beschäftigte verloren ihren Job, was im Nürnberger Rathaus alles andere als Begeisterung auslöste.

"Möglichst hoher Erlös"

Als Grundstückseigentümer schrieb DMK Rosen einen Wettbewerb aus, bei dem aus Sicht von Michael Fraas "ein möglichst hoher Erlös" bei der Verwertung des Grundstücks eindeutig im Mittelpunkt stand. Als Konsequenz standen inzwischen bereits über ein halbes Dutzend potenzielle Investoren im Wirtschaftsrathaus vor der Tür, die vor allem Wohnungen bauen wollen, weil dies aktuell am meisten Profit verspricht.

Innerhalb der Stadtverwaltung herrscht aber Einigkeit, dass die Kommune hier weiter einen Gewerbestandort sieht. Und daran soll sich laut Fraas auch angesichts der Folgen der Werkschließung nichts ändern. Zudem verweist der Wirtschaftsreferent auf einen wachsenden Bedarf bei modernen Bürogebäuden in Nürnberg. "Das wäre eine tolle Lage", sagt er mit Verweis auf die gute Verkehrsanbindung und den nahen Flughafen.

Ob DMK Rosen zeitnah einlenken wird, ist derzeit nicht absehbar. Umso klarer sei dagegen, so Fraas, dass das Unternehmen Froneri, zu dem auch Nestlé-Schöller gehört, weiter die Schöller-Gebäude auf der nördlichen Seite des Nordrings nutzen wird. Hier ist sogar die Europa-Zentrale mit viel Management und Vertrieb ansässig. Im Gegensatz zur Eisproduktion stehen bei Froneri die Zeichen auf Bleiben. Als Folge der getrennten Wege der beiden eigenständigen Unternehmen könnte die schmale Verbindungsbrücke zwischen Nord- und Südgelände in absehbarer Zeit der Vergangenheit angehören.

Gespräche mit acht Bewerbern

Gespräche führt das Wirtschaftsreferat aktuell auch mit acht Bewerbern für die Umsetzung der Wettbewerbsvorgaben für den Teil der "Neuen

Mitte Thon" auf dem Ex-Wendeschleife-Areal. Bis zur Sommerpause soll es hier einen Schritt weitergehen und erste Weichen im Rathaus gestellt werden.

Jo Seuss