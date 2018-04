Neue Pächter: Pizza und Pasta in der Satzinger Mühle

Das Ausflugslokal in Mögeldorf eröffnet Mitte Mai - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zuletzt wurde hier knapp ein Jahr lang spanisch-mexikanische Küche serviert, dann stand die frühere "Satzinger Mühle" wieder leer. Doch nun ist die Katze aus dem Sack: Das alte Ausflugslokal an der Pegnitz hat neue Pächter.

Zuletzt wurde in der „Satzinger Mühle“ mexikanisch gekocht, jetzt ziehen italienische Pächter ein. © Foto: Stefan Hippel



Zuletzt wurde in der „Satzinger Mühle“ mexikanisch gekocht, jetzt ziehen italienische Pächter ein. Foto: Foto: Stefan Hippel



Und die bringen "Bella Italia" nach Mögeldorf. Giovanni Lacovara, der seit gut eineinhalb Jahren die Osteria "Bella Vista" in der Inneren Laufer Gasse mit seinem Sohn Alessandro betreibt, wird das Restaurant übernehmen - und hoffentlich wieder zu einem Treffpunkt für die ganze Familie machen. Als Partner steigt Walid Mafholouthi mit ein.

"Cucina italiana", Pizza und Pasta, Fleisch und Fisch, aber auch Gelato und Wein wollen die beiden im Ristorante "Al Vecchio Mulino", also in der alten Mühle, kredenzen. Die Eröffnung ist für Mitte Mai angedacht. Dann erfahren Sie an dieser Stelle mehr.

Adresse des Lokals: Al Vecchio Mulino, Kirchenberg 1, Nürnberg.

KATJA JÄKEL