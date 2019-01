Neue Regel: So viele Nürnberger ließen Vornamen tauschen

Seit November greift Gesetzesänderung - Andrang hält sich noch in Grenzen - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - Aus Heinrich Peter wird Peter Heinrich: Wer mehrere Vornamen hat, kann seit gut zwei Monaten relativ problemlos deren Reihenfolge ändern. In Nürnberg nahmen bisher 62 Leute diese Möglichkeit war.

Manchmal findet jemand seinen Vornamen zu altmodisch, manchmal gefällt dem Namensträger die Bedeutung nicht. Spezielle Bücher geben Auskunft über die Herkunft von Namen. © Foto: Thomas Rohnke/epd



Manchmal findet jemand seinen Vornamen zu altmodisch, manchmal gefällt dem Namensträger die Bedeutung nicht. Spezielle Bücher geben Auskunft über die Herkunft von Namen. Foto: Foto: Thomas Rohnke/epd



Seine Familie, all seine Freunde und Geschäftspartner nannten ihn schon immer Peter. Auch seine Zeugnisse und Urkunden sind auf den Namen Peter ausgestellt. NZ-Leser Peter Pilhofer hat jedoch einen zweiten Vornamen, auf dessen Nennung er überhaupt keinen Wert legt. Seinen ungeliebten "Heinrich" wurde er nun nach 81 Jahren durch eine Änderung des Personenstandsgesetzes (PStG) los.

Formal sei es früher gar kein Problem gewesen, den "Heinrich" wegzulassen, berichtet der Nürnberger: "In Ausweisen tauchte er in der unteren Spalte gar nicht auf, und der Rufname Peter war stets unterstrichen. So eine Unterstreichung gibt es in den neuen Ausweisen aber nicht mehr", so Pilhofer.

Motive können vielfältig sein

Seinen Vornamen "Heinrich" wollte der Nürnberger aber vor allem aus emotionalen Gründen im Hintergrund wissen: "Meine Eltern hatten mir in meiner Sturm- und Drangzeit eine Schallplattensammlung 'Faust‘ in jener berühmten Gründgens-Inszenierung des Düsseldorfer Schauspielhauses von 1954 geschenkt. Der Tragödie erster Teil endet mit dem von der Schauspielerin Käthe Gold mit betonter Abscheu gesprochenen Satz: 'Heinrich, mir graut’s vor dir!' Mit diesem Vornamen wollte ich von der Frauenwelt, die mir damals noch fremd war, nicht gesehen werden. Deshalb blieb mir der Vorname Heinrich in pejorativer Erinnerung, und ich hoffe, dass die Frauen, die mir in meinem Leben etwas bedeutet haben und die meinen zweiten Vornamen kannten, mich nicht mit diesem Heinrich identifiziert haben", erzählt der NZ-Leser.

Die Motive, die Reihenfolge seiner Vornamen zu ändern, können vielfältig sein. So berichtet die Nürnbergerin Carolina S., dass sie aufgrund von gleich vier Vornamen am Flughafen Probleme hatte: In ihrem Ausweis sind zunächst drei andere Vornamen aufgeführt, die von ihren beiden Großmüttern und ihrer Patin stammen, die sie aber nicht nutzt. Ihr Rufname Carolina kommt erst an vierter Stelle – und wird von der maschinenlesbaren Zone des Personenstandeintrags nicht mehr erfasst.

Änderung kostet 25 Euro

Aus Gewohnheit hatte die Nürnbergerin vor einiger Zeit Flugtickets auf ihren Rufnamen gebucht. Am Schalter gab es dann Probleme. Zum Glück war die Fluggesellschaft kulant, und sie konnte ihre Reise trotzdem antreten. Auch Carolina S. will demnächst zum Standesamt gehen und die Reihenfolge ihrer Vornamen ändern lassen.

Das ist relativ unproblematisch: Dagmar Heckel, Leiterin des dafür zuständigen Nürnberger Standesamts, rät jedoch, sich vorher telefonisch mit den Sachbearbeitern in Verbindung zu setzen (Bürgerservice der Stadt Nürnberg, = 2 31-0). So könne man vorab klären, welche Unterlagen mitgebracht werden müssen. Voraussetzung für die Änderung der Vornamen-Reihung ist, dass mehrere Vornamen vorhanden sind und diese nicht mit einem Bindestrich verbunden werden.

Die Änderung kostet 25 Euro, weitere zehn Euro fallen für eine Bescheinigung an. Allerdings entstehen Folgekosten. Darauf weist Olaf Kuch hin, der Leiter des Einwohneramtes. Die anschließend notwendige Neuausstellung eines Personalausweises beläuft sich auf 28,80 Euro, und für einen neuen Reisepass muss man 60 Euro einkalkulieren. Auch Geldinstitute erheben für die Neuausstellung von Bankkarten zum Teil Gebühren.

In Nürnberg hat die neue Regelung noch keinen Ansturm auf die Behörden ausgelöst: Nach der Einführung des neuen Paragrafen 45 a PStG zum 1. November 2018 kamen im ersten Monat 50 Antragsteller zum Standesamt, im Dezember waren es dann zwölf Nürnbergerinnen und Nürnberger. Dagmar Heckel vom Standesamt rechnet damit, dass sich die Zahl der Änderungen der Vornamens-Reihungen künftig in etwa auf dem Dezemberwert einpendeln werden.

Clara Grau