Neue Schilder sorgen ab sofort für Staugefahr am Plärrer

NÜRNBERG - Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) beginnt am Montag mit den Vorarbeiten zum Abbruch und Neubau von Schilderbrücken am Plärrer. Autofahrer müssen sich zukünftig auf Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen.

Der Plärrer bekommt neue Schilder - für Autofahrer hat das Konsequenzen. © Roland Fengler



Die Schilder und Wegweiser für den innerstädtischen Straßenverkehr entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Sie werden deshalb erneuert. Während der bis 15. Juni dauernden Arbeiten kann es zu Fahrbahneinengungen und Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Derzeit lotsen sieben Schilderbrücken die Autofahrer rund um den Plärrer und seine zahlreichen Abfahrten. Davon werden nur die drei Verkehrsschilder im Platzzentrum erneuert. Die Wegweiser auf Höhe des Spittlertorzwingers, am Jakobstor und am Spittlertorgraben in Fahrtrichtung Plärrer entfallen.

Während der Arbeiten an der Schilderbrücke auf Höhe von Am Plärrer 12 muss die Stichstraße entlang der westlichen Platzseite von Montag bis Sonntag, 16. bis 22. April, für den Verkehr gesperrt werden. Der Rückbau der anderen Schilderbrücken erfolgt von Montag bis Donnerstag, 16. bis 19. April, und zwar in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr. Dabei werden sowohl die Masten als auch die Verkehrsschilder entfernt.

Für den Abbau und Abtransport der großformatigen Schilder müssen die jeweiligen Fahrbahnen, die sich unterhalb der Schilderbrücken befinden, jeweils für rund 30 Minuten komplett gesperrt werden. Diese Arbeiten werden im Zeitraum der VAG-Betriebsruhe zwischen 1 und 4 Uhr morgens durchgeführt. Sör bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer darum, den Plärrer in dieser Zeit großräumig zu umfahren.

