Neue Studie: Das ist Frankens beliebteste Shopping-Meile

Durch die Nürnberger Altstadt flanierten pro Stunde 8300 Passanten - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Im Städteranking der Top-Einkaufsstraßen in Deutschland landet eine Nürnberger Shoppingmeile unter den Top 25. Den Spitzenplatz belegt die Frankfurter Zeil, gefolgt von der Kaufingerstraße in München.

Die Karolinenstraße gehört bundesweit zu den beliebtesten Shoppingmeilen. © Horst Linke



Die Zahlen gehen aus einer Passantenfrequenzzählung durch die Beratungsgesellschaft JLL hervor, die nun vorgestellt wurde. Gezählt wurde in 174 Einkaufsstraßen bundesweit am Samstag, 14. April 2018, zwischen 13 und 16 Uhr. Durch die Nürnberger Karolinenstraße im Herzen der Fußgängerzone flanierten pro Stunde 8300 Passanten. Sie erreicht damit Rang 13. In der Frankfurter Zeil waren es im Schnitt 14.390, in der Kaufingerstraße in München 14.155.

"Die Gesamtzahlen bewegen sich absolut im Rahmen jährlicher Schwankungen, was belegt, dass das lange prognostizierte Aussterben der Innenstädte zumindest in den Groß- und Mittelstädten ausbleibt", sagt Dirk Wichner, Head of Retail Leasing. Das liege unter anderem daran, dass viele Händler die Zeichen der Zeit erkannt hätten. Omni-Channel-Strategien, also der Handel über zahlreiche Kanäle wie Online, Laden, soziale Medien oder mobile Anwendungen, böten ihnen die Option, auf kleinerer Fläche exklusiver und am Kauferlebnis orientiert anzubieten.

So schneiden andere Straßen in Franken ab

Im bayerischen Städtevergleich landet der Grüne Markt in Bamberg in der Beliebtheit der Kunden auf Rang 52 (5155 Passanten) und trumpft laut JLL in den Kommunen unter 100.000 Einwohnern auf. Die zentrale Einkaufsstraße in Erlangen, die Nürnberger Straße, steht an 83. Stelle (3605). Fürth rangiert mit der Schwabacher Straße auf Platz 112 (2735).

In Nürnberg wurden auch die Passanten in der Breiten Gasse gezählt. Hier waren pro Stunde 6200 Passanten unterwegs (insgesamt Platz 34 bundesweit). In der Königstraße wurden 5610 Fußgänger erfasst (42), in der Kaiserstraße 2295 (132).

